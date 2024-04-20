泰星Apo陽光形象電到伯爵　與李俊昊並列全球大使

▲泰國男星Apo日前首度造訪日內瓦Watches & Wonders錶展，掀起追星潮。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶暨珠寶名家伯爵（PIAGET）昨（19日）宣布南韓男星李俊昊晉升為全球品牌大使，並邀他於30日來台為伯爵台北101全新形象概念精品店揭幕，讓粉絲興奮不已。好消息不只一樁，伯爵同時公布泰國男星Apo（Nattawin Wattanagitiphat）也成為全球大使，藉由亞洲雙帥加持，搶佔新世代市場。





▲Apo於錶展期間在伯爵展館內留影。（圖／翻攝apo555 IG）

Apo與李俊昊日前都應伯爵之邀，前往瑞士日內瓦Watches & Wonders錶展參觀，在會場掀起一波追星潮。當時Apo不僅全程掛著笑容並向圍觀粉絲獻飛吻，也在個人IG上頻頻發戴上伯爵古董錶與新錶的帥氣照片，為品牌做足宣傳，難怪備受品牌寵愛獲封全球大使，首波形象照中他戴上紀念品牌150周年的Polo系列42毫米日期顯示自動上鍊腕錶，搭配深卡其色橡膠錶帶，彰顯年輕活力。





▲伯爵正式宣布Apo為全球大使，佩戴最新伯爵150周年紀念款Polo系列42毫米日期顯示自動上鍊腕錶。（圖／翻攝apo555 IG）

因泰劇《黑幫少爺愛上我》爆紅的Apo，在獲封伯爵大使頭銜前，已被Dior欽點為品牌大使，身高181公分的他是天生衣架子，穿起正裝或休閒服都時髦有型，近日他示範Dior丹寧新裝與背包的陽光模樣，又迷倒一票粉絲了。





▲Apo同時是Dior大使，示範帥氣丹寧新裝與背包。（圖／翻攝apo555 IG）