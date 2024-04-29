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2024新錶／運動錶上山下海帥又實用　沛納海融入帆船隊DNA

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▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲沛納海官網限定的Submersible Luna Rossa PAM01565 腕錶限量300只，347,000元。（圖／沛納海提供）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，第三篇以水、陸設計概念與功能為題，蒐羅年度實戴性、顏值高的運動錶。

水上運動良伴
沛納海（Panerai）今年重點圍繞在與Luna Rossa Prada Pirelli 帆船隊的緊密合作，設計靈感汲取自美洲盃船隊使用的航海技術或材質，打造限量300只於官網獨賣的Submersible Luna Rossa PAM01565腕錶，整體配色完美呼應帆船隊的標誌性色彩，搭配鑲啞黑色陶瓷刻度圈環單向旋轉鋼錶圈、內載P.900 自動上鍊機芯與防水300米，處處彰顯強悍潛水錶特質。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲ZENITH靈感源自1969年潛水錶的DEFY EXTREME DIVER潛水腕錶，396,700元。（圖／ZENITH提供）

ZENITH則一口氣推出3款復古風格的潛水錶，當中DEFY EXTREME DIVER潛水腕錶受1969年以來的DEFY系列潛水腕錶啟發，以鈦金屬打造棱角分明的錶殼，配上便於旋轉操作的凹槽設計12邊形錶圈與排氣閥，內外兼具，最亮眼的是內圈飾以橘色且面盤布滿四芒星幾何圖案，而在暗處更高調吸睛，因採用3種不同顏色的Super-LumiNova X1超級夜光物料，可分別散發藍色、綠色和橙色光芒易於分辨時、分、秒。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲名士利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，161,000元。（圖／名士提供）

向來訴求優雅生活、品味人生的名士錶（Baume & Mercier），首度為水上運動推出功能錶款，創作限量500只的利維拉系列BAUMATIC潮汐顯示自動上鍊腕錶，6時位置小盤顯示潮汐漲落，4時方向的按鈕則可設置潮汐儀圓盤，整只錶流露優雅休閒風格，與正裝搭配也沒有違和感。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲Oris Aquis Date 41.50 Upcycle面盤錶款，80,000元。（圖／Oris提供）

穩居常賣款的Oris Aquis日期腕錶今年則全面進化，從錶殼、錶耳到錶帶等13處都進行微調，力求更細緻、摩登，一次備齊錶徑36.5毫米、41.5毫米與43.5毫米3種尺寸錶款，前兩者有綠色、藍色、黑色與PET塑料再製的Upcycle面盤款式，小錶徑款則有黑色、奶油色與Upcycle面盤設計，滿足不同風格錶迷的需求，其中43.5毫米錶有搭載自製Calibre 400機芯的旗艦款，且具錶帶快拆系統。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera計時腕錶銀面鍊帶款，218,700元。（圖／TAG Heuer提供）

陸地競速帥錶
與賽車運動緊密連結的TAG Heuer，今年沒讓錶迷失望，推出帥度破表的Carrera計時腕錶銀面鍊帶款，發想自1960年代的配有銀色錶面與黑色小錶盤的7753 SN錶款，再現「熊貓」魅力，另一大特色是採用最新Glassbox 拱形水晶錶鏡，直接蓋在測速圈上，面盤視野看起來更為開闊。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕錶CARBO2限量款1969，299,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

而萬寶龍專為山岳探險設計的MONTBLANC 1858系列，於錶展發表Geosphere世界時間零氧腕錶，除了運用「Zero Oxygen」零氧設計使錶殼內部無氧以消除高海拔溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象、可防止氧化，還首度採用含有CO2的錶殼中層，更有趣的是錶側鐫刻了可發出藍色夜光的白朗峰輪廓，配上白朗峰圖案錶背，點出登上山岳的主題，具世界時間功能、南北半球可旋轉式地球儀、晝夜指示、24小時刻度、雙時區顯示和日期顯示，並飾有藍色格林威治子午線和14個象徵8,000公尺高峰的圓點。

▲▼ 2024運動錶專題 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR X5 BLACK TITANIUM鈦金屬鍊帶款，336,000元。（圖／Bell & Ross提供）

運動風錶款設計日益摩登，已不再受限於休閒風格穿搭，與正式服裝也可完美搭配，Bell & Ross BR-X5腕錶正是最佳範例，新增灰色調的鈦金屬材質錶款，外表時髦、戴起來輕盈正是王道，具大日曆、動力儲存顯示功能，而時標與時針及分針經SLN X1白色夜光塗層處理，日夜都清晰。
 

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, Panerai, 沛納海, ZENITH, 名士, Oris, TAG Heuer, 泰格豪雅, 萬寶龍, Montblanc, Bell & Ross

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