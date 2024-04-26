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喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

生活離不開咖啡的你，是偏好重奶味的拿鐵還是純黑的濃郁黑咖啡呢？若是喜歡完全不加東西的黑咖啡，那麼以下幾樣迷人特質，你或許很有體會。

▲黑咖啡（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黑咖啡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

# 看待事情、感情很專一

喜歡品味黑咖啡的人，大多數都是被其中的苦味深深吸引，許多人剛開始無法理解，不過一旦適應就難以脫離，其實這樣的感情和對待事物的專一程度十分接近。喜歡黑咖啡的你，只要喜歡上一樣東西，就不會隨便改變，而且會全心全意的堅持下去，哪怕大家不理解你，也絲毫不在乎。

# 極簡生活，少而精才是最好

黑咖啡不需要添加任何糖、 奶就能有自己的味道，這個哲理其實跟極簡的生活很接近，仔細看看愛喝黑咖啡的人家中，走的一定是「少而精」的路線，不被現代繁複的概念充斥，回歸最傳統才是最好，所以愛喝黑咖啡的你，絕對非常迷人。

# 行事果斷直白

黑咖啡沒有拿鐵、卡布奇諾的口感層次豐富，卻是最直白傳達味道的飲品，這個特點應用在生活上，就成為行事作風很果斷的一類人，不會拐彎抹角去表達自己內心的看法，想到什麼就是什麼，所以不需要擔心他們是兩面派或假惺惺，果斷直白更適合他們。

關鍵字：

咖啡, 特質, 生活, 黑咖啡, 愛好者

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