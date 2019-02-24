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吃貨快上！曼哈頓「最強龍蝦堡」進駐微風南山，咬下彷彿置身天堂

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▲▼ 曼哈頓最強龍蝦堡LUKE’S LOBSTER進駐微風南山！台灣必吃商品公開（圖／bella儂儂提供）

各位老饕們一定對《LUKE’S LOBSTER》不陌生吧！《LUKE’S LOBSTER》創立於2009年紐約曼哈頓，號稱是曼哈頓說第二沒人敢稱第一的超強龍蝦堡，之前想吃只能飛到日本，去年終於在台灣微風廣場本館開了一號店，現在再插旗微風南山，不用擔心吃不到啦～

▲▼ 曼哈頓最強龍蝦堡LUKE’S LOBSTER進駐微風南山！台灣必吃商品公開（圖／bella儂儂提供）

《LUKE’S LOBSTER》龍蝦堡中最具話題的「龍蝦肉」，是只使用來自充滿甜味的龍蝦熬爪部位，再以檸檬奶油和香草調味料提味，將食物本身的鮮味最大化，簡單卻又高級的味道，一口咬下還以為自己置身天堂，完全是海鮮控們絕對不能錯過的最強美食。

▲▼ 曼哈頓最強龍蝦堡LUKE’S LOBSTER進駐微風南山！台灣必吃商品公開（圖／bella儂儂提供）

2015年日本1號店的表參道《LUKE’S LOBSTER》在各大媒體爭相取材的效應下，日售千個的龍蝦堡成為東京必訪的人氣話題店，去年進駐台灣同樣造成瘋搶。如今終於可以安心許多了，多開分店讓吃貨們覺得非常滿意（點頭）。而微風南山店的風格以灰色海洋工業風為主，讓人超想在裡頭大嗑好幾個龍蝦堡啊～

▲▼ 曼哈頓最強龍蝦堡LUKE’S LOBSTER進駐微風南山！台灣必吃商品公開（圖／bella儂儂提供）

另外，台灣主打商品是由半分尺寸的招牌「龍蝦堡」、肉質鮮甜「蟹肉堡」和口感彈牙「白蝦堡」所組成的「食比組合」（解釋：日本用語，主要是指饕客同時品嘗多種口味，對美食進行評比。），讓你一次享受三種不同口味的海鮮在嘴裡優游，也推薦給有選擇障礙的人！

微風南山店 atré地點：台北市信義區松智路 17 號

開幕日期：2019 年 1 月 10 日 

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：

龍蝦堡, 波士頓, 微風南山, 美食, Bella, 儂儂
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