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日本「桌上型」復古涼夏風扇　能調強弱、計時功能全都有

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▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在 5 月日本正式進入令和元年，在民眾準備迎接全新時代與東京奧運的氣氛之下，玩具大廠 Takara Tomy 則在今年 6 月發表旗下最新「懷舊系列」商品 - 昭和扇風機，提供 USB 供電，還能從控制板上調風力強弱與時間長度，雖是「玩具」可一點也不馬虎，放在桌上自成一處風景。

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

昭和是日本使用最長的年號，64年期間經歷日本興衰富強，也是近代日本歷史中最豐富的一頁，在該期間當地歷經現代化，許多家電電器也從其開始，昭和風則成為一種形容詞，Takara Tomy 在推出昭和收音機、電唱盤與復古電視機後，最新的扇風機也在近期開賣。

藍色與白色為底的質樸外型，使用的也是舊式的字體，還原度百分百，也帶點台灣早期的懷舊味，跟現代簡約的時髦和風不同，呈現的是一種溫暖時代的質感，藍色的風扇也與底座相互輝映，上方還有4個按鍵可調風量，旁邊的轉盤則能設定時間。

昭和扇風機已於 6 月在日本上架開賣，售價為日幣 3,480 元，折合台幣為 990 元。

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

而之前所出的「昭和懷舊系列」也有很有趣，其中復古電視機則與手機結合使用，將手機固定在螢幕後方，開啟特定的 Youtube 頁面，就能播放 50 年代、60 年代、80 年代等多種電視畫面畫質，且為真實還原，還有「修復模式」，拍打機身上方就能讓閃爍的螢幕變得清晰，重現父母親小時候因為收訊問題拍打電視機的感覺。

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

此外，能以藍牙連接手機播放音樂的復古電唱盤，則可放上迷你黑膠在電唱盤上旋轉，其音樂就像是從唱片播放出來的一樣；復古收音機則可收聽電台，專屬卡帶也能提供 5 分鐘的錄音跟播放功能。

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

▲Takara Tomy發表最新昭和系列懷舊商品。（圖／翻攝 Takara Tomy官網）

關鍵字：

昭和, 復古, 玩具, Takara Tomy
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