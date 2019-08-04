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時尚垃圾桶要價近4萬　台灣限量6個有錢還要搶快

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▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供）

▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供，以下同

記者蔡惠如／綜合報導

來自荷蘭的居家設計品牌Brabantia，以高質感垃圾桶受到居家人士青睞，近期。Brabantia首度與頂級廚具精品Dutchdeluxes合作，推出二款豪華皮革環保桶，精緻外觀還讓人覺得是居家擺設，皮革採用環保材質，高雅設計要價3.9萬元，台灣僅配貨到6個，有錢還要眼明手快才搶得到。

垃圾桶是居家必備的商品，但許多人則為了要融入居家佈置而苦惱，Brabantia旗下多款商品以簡潔外觀、美麗的色澤設計，受到許多重視居家佈置的人士喜愛，垃圾袋不外露的裝置，加上不需彎腰掀蓋的高度，兼具實用性與美觀兩者。

而在今年法蘭克福展，旗下BO系列與荷蘭頂級廚具精品Dutchdeluxes合作，推出二款豪華皮革環保桶，也引起一些討論，外觀採用皮革包覆，搭配原有的高腳設計，看起來像個時尚的置物櫃，按壓上方的蓋子，便出現丟棄物品的置物空間，堪稱最時尚的垃圾桶產品啦。

▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供）

為因應永續環保，其外皮為素皮革材質，使用40%可回收材料製作，內桶也採用100%的再生材質，共有尊爵黑皮革版及經典皮革版可選擇，且每款全球僅限量500個，台灣市場也只配到3至6個而已，售價39,000元。

買不下手或搶不到也沒關係，Brabantia為慶祝100周年，推出百年紀念款Patrice，復古的剪紙印花相當搶眼，搭配橙紅色呈現出一種大膽熱情的風格，有70年代崇尚自然的嬉皮風潮的感覺，在台推出食物儲物罐1.4L、麵包盒、NEWICON環保桶30L及BO系列時尚按壓式垃圾桶11+23L。

▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供）

▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供）

▲Brabantia時尚垃圾桶 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Brabantia, 垃圾桶, 垃圾筒
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