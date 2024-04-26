羅伯派汀森示範DIOR奶茶色穿搭、LV萬能梗犬包超逗　男裝膠囊一次看

▲羅伯派汀森為DIOR Icons膠囊系列拍攝形象照（左）、LV與造物主泰勒合作的膠囊系列中有逗趣的萬能梗包。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

各種膠囊系列讓精品永遠有話題，DIOR男裝近期推出以經典騰格紋為主角的Cannage系列、屬於2024秋季男裝的DIOR Icons系列，並由品牌大使羅伯派汀森（Robert Pattinson）出馬拍廣告，LV則與造物主泰勒（Tyler, The Creator）合作，不但翻玩Monogram打造出新鮮的Craggy Monogram圖案，還有草綠色的Damier棋盤格紋、可愛的萬能㹴犬側背包等，成為別樹一幟的亮點。

▲羅伯派汀森穿搭DIOR Icons膠囊系列，顯得沉穩優雅。



▲Dior Icons系列皮革後背包155,000元、皮革旅行包130,000元。

DIOR Icons系列強調優異剪裁、跳脫季節框架，無論服裝或包款都很適合男士們的日常生活，顯得自信又有格調，皮革印壓Dior字樣，讓後背包、旅行袋顯得低調奢華，形象廣告由攝影師Alasdair McLellan掌鏡，羅伯派汀森以米白與奶茶色層次穿搭、用深色夾克穿出半休閒感，都展現出都會型男的魅力。

▲DIOR Cannage膠囊系列男裝，處處可見藤格紋元素。

而以品牌獨特的籐格紋的DIOR Cannage男裝膠囊系列，展現出和諧且優雅的特質。籐格紋是DIOR的重要元素，也是辨識度最高的代表圖紋，靈感來自於拿破崙三世椅子上裝飾的淺色手杖編織紋路，系列運用品牌創辦人DIOR先生鍾愛的藍、白和灰色調，迷人的線條版型綴以精緻雋永的色彩，展現出優雅風格，細節處以「D、I、O、R」掛飾點綴，讓整體造型更有亮點。

服裝包括針織衫、真絲百慕達衫和牛仔單品等等，結合了正裝、休閒，實用與美觀兼具，符合現代男士的多元需求，同時也展現了精湛的技術，例如帆布夾克的肩帶巧妙地呼應了剪裁，無袖背心極具功能與特色。

▲DIOR男士馬鞍包與後背包。

LV男裝創意總監Pharrell Williams（菲董）則邀請好友暨合作夥伴造物主泰勒策劃膠囊系列，透過藝術家獨特的創意視角，以LV專業技術打造服裝與配件，造物主泰勒手的繪圖案與LV標誌結合，成為膠囊系列的全新代表性圖案「Craggy Monogram」，貫穿服裝也讓配件既經典又充滿新鮮感。

▲造物主泰勒與LV合作推出膠囊系列。

草綠色Damier棋盤格圖案令人欣喜，並搭配粉紅色花朵形狀的皮革掛飾，充滿春天氣息，怎麼看都心情愉悅，萬能㹴犬（Airedale Terrier）的圖案除了用在襯裡，也成為側背包，雖是男裝，但相信女生也愛不釋手。LV與造物主泰勒曾攜手為2022秋冬男裝秀創作配樂，在膠囊系列之後，預計還會有更長期合作。

▲LV萬能㹴犬造型的Dog On Strap肩背包，76,500元。



▲LV郵差包105,000元（左）、行李箱包362,000元（右）。



▲LV Montsouris郵差包，86,500元。



▲LV膠囊系列中的高爾夫球袋與小型背包。