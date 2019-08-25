米奇也能很美型　TOAST香氛用鶯歌陶瓷帶出大人味

▲TOAST與米奇聯名推出香氛機。（圖／TOAST、BAC提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

米奇已經正式跨入90周年，在童年時光為米奇的姿態歡笑的人們，也都成長為大人了，米奇往往代表著珍貴的童年時光，以及無數歡樂與希望，台灣居家設計品牌TOAST，近期推出與米奇米妮聯名的SENSITUDE香氛系列，結合在地的鶯歌陶瓷，呈現出優雅童趣的米奇樣貌。

雖然米奇已經90歲了，但他的姿態仍然還是這麼可愛，但在居家中豐富繽紛的商品，往往無法適用在大部分風格上，TOAST 設計團隊取得迪士尼官方授權，運用設計手法將米奇巧妙融入日系淡雅的風格中，利用浮雕的曲線，讓米奇活靈活現，單色調的外觀，讓大部分居家風格都能擺設。

細看應用在居家擺設的香氛機，圖案以米奇和米妮這對戀人為主角，搭配童話風格的花草圖案，在幸福花園的氛圍中，感受到低調的甜蜜；菱格款以具像的圖形，把米奇與米妮的對話變成焦點，菱格產生的光影變化，彷彿也化成戀人的呢喃細語。

SENSITUDE香氛系列包含4款CASA系列水氧機、KETTLE夜光水氧機與3款LUFT車用擴香器組，圖案的選用上充滿大人味的童趣，材質也與鶯歌陶瓷工藝職人共同研發，為來自西方的米奇角色帶入更多台灣在地的溫度。

近期除了居家，針對即將來臨的中秋節，BAC也推出「水墨風」的米奇米妮雪芙蕾月餅，不約而同地將包裝結合水墨的中式風格，也是一款具童趣的大人味產品。