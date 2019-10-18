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迪麗熱巴暫別仙氣　戴俐落風珍珠秀個性美

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▲迪麗熱巴MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴為全新M Collection入鏡。（圖／MIKIMOTO提供）

記者陳雅韻／台北報導

六月的誕生石是珍珠，讓六月出生的大陸女星迪麗熱巴特別有感，因為她已代言珍珠品牌MIKIMOTO一年，深刻體會女性必定需要一套珍珠，為自己點亮光彩，全新的M Collection系列，以代表品牌首字的M造型線條點綴日本Akoya珍珠，正是她追求簡約穿搭時的個性選擇。

▲迪麗熱巴MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Collection日本Akoya珍珠鑽石吊墜（上）71,000元，珍珠鑽戒 79,000元。

五官精緻的迪麗熱巴自出道以來，每回穿搭總脫離不了「仙氣」二字，代言MIKIMOTO也以鑲鑽與珍珠的蝴蝶結、花朵主題等女人味設計為主，但這回戴上新款M Collection系列最新的吊墜、耳環及戒指彰顯個性美，以俐落的M字輪廓展現珍珠的最大面積，以往此系列採用南洋珠，新版本點綴日本Akoya珍珠，價格更親切，不到8萬元便能入手。

▲迪麗熱巴MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Collection日本Akoya珍珠鑽石耳環73,000元。

同樣來自日本的TASAKI，則藉由不同文化背景的設計師，為珍珠注入嶄新靈魂，希臘與法國血統設計師Melanie Georgacopoulos操刀的M/G系列，即展露珍珠時髦味，例如扭結設計的珍珠黃K金耳環還真如緞帶般的彎曲線條，完美聚焦。

▲迪麗熱巴MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI M/G系列KNOT珍珠黃K金耳環，195,000元。（圖／TASAKI提供）

關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, TASAKI
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