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小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

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▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲布萊德彼特（左）勾著李奧納多狄卡皮歐展現好交情，腕上的百年靈新錶也跟著見客。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢鬼才名導昆丁塔倫提諾執新作《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）在坎城影展期間舉辦記者會，因片集結金獎影帝李奧納多狄卡皮歐、「小布」布萊德彼特、瑪歌羅比等巨星，聲勢浩大，尤其小布與與李奧已是影壇老將，很懂得炒熱氣氛也為代言品牌搏曝光，小布一手搭著李奧的肩讓媒體拍照，喔！新入手的百年靈（Breitling）錶也跟著搶鏡頭了。

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲小布心情好笑呵呵，手上戴的285,800元百年靈Premier Norton Edition鍊帶錶也很搶眼。

當天小布一身休閒Polo衫，與穿正式西裝的李奧形成對比，不過小布一出手就是不凡，藉機秀出他代言的百年靈，是品牌與英國Norton機車的聯名款，配上金色時分針展現復古味，錶殼側邊刻有Norton字樣，透明底蓋也以機車圖案裝飾，小布選擇鍊帶款，另有搭配仿舊處理的皮帶款。

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲錶背有機車圖案的Premier Norton Edition皮帶款 275,500元。

同為百年靈代言人的港星吳彥祖也現身坎城，他以正裝搭配百年靈Premier B01 Chronograph 42皮帶錶，帥氣穿搭讓總部大讚有品味；還有哪款錶適合大型影展的紅毯？少不了卡地亞（Cartier）經典Santos-Dumont系列，法裔加拿大電影導演Xavier Dolan選擇此系列玫瑰金大型款，增添魅力。

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）▲▼ Breitling百年靈。（圖／公關照）

▲吳彥祖（上）以正裝搭配260,000元的百年靈Premier B01 Chronograph 42腕錶，法裔加拿大電影導演Xavier Dolan（中）選中卡地亞Santos-Dumont系列大型款腕錶（下）添魅力。

關鍵字：

布萊德彼特, 李奧納多狄卡皮歐, 小布, Breitling, 百年靈, 吳彥祖, 卡地亞, Cartier
fashion.net

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