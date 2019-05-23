小S坎城嗆誰怕誰　戴De Beers珠寶當國際巨星拚了

▲小S秀坎城造型第一套，以Max Mara褲裝搭配De Beers珠寶。（圖／翻攝小S微博）

記者陳雅韻／台北報導

自封「IPSS」（International Professional Super Star國際專業級超級巨星）的小S（徐熙娣），於坎城影展期間受邀出席「2019中歐女性影展坎城論壇」（2019 China-Euro Women Film Festival Cannes Forum），自然展現她國際級的氣場，一連換上Max Mara褲裝、Monique Lhuillier晚裝，搭配De Beers鑽石珠寶，展現不能輸的氣勢。

▲小S沒錯過De Beers最新款Horizon 18K玫瑰金戒指，113,000元。（圖／De Beers提供）

小S一抵達坎城就錄影片訴說心情，透露最初接到邀約時心情其實有些緊張，但曾參加坎城影展的大S告訴她應該要完全放鬆享受，別像大S一到坎城就是不停接受訪問與工作，無法像各國巨星們在路邊喝酒聊天而留下遺憾。小S笑稱要聽姊姊的話，於是在鏡頭前拿起酒邊啜一口說：「坎城嘛！又怎樣，誰怕誰啊！」

▲小S第二套造型穿Monique Lhuillier禮服搭配華麗版的De Beers珠寶。（圖／翻攝小S微博）

她有備而來，果然什麼都不怕，在坎城公開亮相第一套選穿Max Mara褲裝，搭配De Beers鑲嵌圓鑽與梨形鑽的Celestia 高級珠寶耳環、最新的Horizen戒指，展現帥氣又俐落的一面。

▲小S擺出自認時尚pose但網友要她別咬手指。（圖／翻攝小S微博）

參加晚宴沒有展露好身材，小S穿上Monique Lhuillier禮服展現端莊隆重感，選搭De Beers更為華麗的款式，包括Arpeggia三層鑽石長耳環、Classic Line五層鑲鑽戒指，均以鋪鑲滿鑽石的設計呈現，為小S增添耀眼光芒。

▲小S晚宴戴上De Beers Arpeggia三層鑽石耳環（上），以及Classic Line五層鑲鑽戒指365,000元。（圖／De Beers提供）