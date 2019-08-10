設計師忙什麼／古又文高調挺同　「到了這個年紀，不應該膽怯」

▲古又文同名品牌Johan Ku今年起發表舞台從東京時裝周轉戰倫敦時裝周。（圖／記者湯興漢攝）



記者張妤瑄／專訪

台灣年輕一代的設計師近年在國際舞台上大放異彩，2009年美國前第一夫人蜜雪兒在歐巴馬的就職晚宴上，穿了台裔設計師吳季剛（Jason Wu）的禮服，讓台灣人民驕傲。同年，古又文憑藉著「情緒雕塑」系列大型白色針織作品拿下Gen Art國際服裝競賽「前衛服裝獎」，一句「我來自台灣」，讓他很早就成為時裝界的台灣之光。

▲古又文靠「情感雕塑」系列作品在國際上拿獎，很早就是台灣時尚圈的台灣之光。（圖／記者湯興漢攝）



10年過去，古又文同名品牌Johan Ku在東京時裝周發表8年後，轉戰倫敦時裝周，2019秋冬系列他在拿手的針織單品上玩色，在系列中注入許多彩色的元素。身為一名電影控的他，依舊堅持在影像中找靈感，最新作品就以法國同志電影《120 BPM》為題；再往前回溯一季，從近年經典的同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）取材。不可諱言的，這名台灣之光是台灣時尚圈少數不斷處理LGBTQ+議題的設計師。

▲2019秋冬系列以法國同志電影《120 BPM》為靈感。（圖／資料照／品牌提供）



▲2019春夏系列以同志電影《以你的名字呼喚我》為靈感。（圖／資料照／品牌提供）



古又文分享：「我大概兩年前就開始做相關議題，從《絲絨金礦》（Velvet Goldmine）開始，但這幾年越做越核心。」

《絲絨金礦》探討雌雄同體，《120 BPM》探討HIV族群，「我覺得這是基本的人權與性別平權，不論是愛的LGBTQ+或是Me Too議題，這在近代的文明世界越來越被重視，而只有文明了後，你才會想穿好衣服。」

▲近年，古又文的設計除了立體的廓形之外，有了更多彩的顏色。（圖／記者湯興漢攝）



5月底，台灣正式同婚合法，獨步亞洲。讓總是不遺餘力站出來的古又文很興奮，他說：「我比較幸運的是我的工作領域中，所接觸到的人不是本身是（LGBTQ+族群），或是對這個議題完全不排斥，因為實在太多人都是了。沒有排斥也就沒有妖魔化。」

▲古又文認為自己很幸運，一直處在「同溫層」中，但這更激發了他想站出來發聲的想法。（圖／品牌提供）



古又文用作品、身體力行的和其他族群對話，從來沒有失去理性或耐性的時刻。他秉持著「跟不同溫度的人才要改變他們」的心情，在網上一來一往留言討論，或許或多或少被認為「筆戰」的時刻常常發生，但他仍然堅持要用一己之力改變不同溫度的想法。

40歲的他有感於很多朋友還是不敢讓家裡人知道，讓他更積極為同志站出來。他說：「我只是覺得，當我比較沒那麼多負擔時，都不出來說兩句話，其他人就更不知道該怎麼辦了。」常在臉書上分享相關議題，他堅定地表示：「到我這個年紀與狀況，連在臉書上po一篇相關文章都膽怯的話，實在太說不過去了。」

▲40歲的古又文認為如今的自己，生活中已無什麼負擔，不應該連站出來挺同都不敢。（圖／品牌提供）



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若說古又文這10年在設計上的轉變，他說如今用一句話形容自己的設計，應該要從原先的「雕塑般的服裝廓形與獨特的材料」加上「顏色用得更加強勁」來形容。近年來設計突破總是灰暗，越來越明亮的大膽色彩，學平面設計出身的他透露：「做平面設計或是插畫的時候，我是很敢玩顏色。」這幾年開始把這部分施展在服裝設計上，也讓他的設計在乘載著他想嚴肅探討的性別平權議題下，有了更鮮活的個性。

▲古又文從「情感雕塑」作品發光，雕塑般的強烈廓形，一直都是他作品不可或缺的重要部分。（圖／品牌提供）



【古又文小檔案】

▲古又文作品曾登上《WWD》封面。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）



生日：1979／9／19

年齡：40歲

經歷

2009年獲美國Gen Art前衛時裝大獎，作品並收錄與英國針織教科書。

2011年起站上東京時裝周展舞台出新作

2014年系列作品登上時尚權威媒體《WWD》封面

2015年Johan Ku全球首店在台北開幕

2019年2月轉戰倫敦時裝周

To Be Continued……