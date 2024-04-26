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最近肌膚搔癢難耐？營養師：「10大高組織胺飲食」少碰

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▲▼「10大高組織胺飲食」少碰　遠離蕁麻疹 。（圖／Unsplash）

▲換季時肌膚狀況較為不穩定。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

換季時肌膚容易癢不停，蕁麻疹說來就來，癢到讓人無法好好休息，營養師高敏敏分享，人體很奇妙，當身體有進一步的敏感，飲食就需要退一步去平衡，當肌膚狀況不穩時，應避免食用高組織胺食物，以免讓狀況更為嚴重。

營養師高敏敏解釋，組織胺就是當人體遇到過敏原或有壓力時，會釋放的物質，若組織胺濃度高，則會讓人體的免疫反應嚴重，則容易出現皮膚血管擴張、紅腫搔癢的問題，雖然攝取含組織胺食物真的不可避免，但若能維持組織胺代謝平衡，就能降低蕁麻疹發作的機率。

營養師也奉上十大高組織胺飲食，教你遠離蕁麻疹

▲▼「10大高組織胺飲食」少碰　遠離蕁麻疹 。（圖／Unsplash）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1.煙燻加工肉：臘腸、火腿、香腸、燻肉

2.海鮮魚類：帶殼海鮮、沙丁魚、鯖魚、鮪魚

3.高組織胺蔬果：茄子、菠菜、番茄、柑橘類水果、酪梨

4.發酵食物：味噌、泡菜、酸菜、醬油

5.發酵乳製品：優格、乳酪、起司

6.堅果/乾果：花生、核桃、葡萄乾

7.人工添加物：防腐劑、甜味劑、色素

8.放太久的食物：熟爛水果、隔夜飯菜

9.酒精：紅白酒、啤酒、香檳

10.咖啡因飲：可可、綠茶、提神飲料

營養師也提醒，別看到上述食物種類眾多，就以為什麼都不能吃，建議大家挑選天然、新鮮的食物為主，每個人的體質不同，也可以自己測試和排除，就像有人吃花生之後特別容易發起來，那麼就應該要避免食用才是。

關鍵字：

换季, 肌肤, 痒癢, 蕁麻疹, 高組織胺

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