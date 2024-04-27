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全台10間母親節餐廳優惠懶人包！合菜、燒烤、蔬食通通有

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文／MENU美食誌

想犒賞母親又想要省荷包？許多餐廳跟飯店都祭出四月底前訂位享優惠的活動，趕快把握訂位黃金時間！讓媽咪開心，荷包也開心！

TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳
台北／新北／桃園／新竹／台中／台南／高雄

全台知名的星期五美式餐廳今年母親節推出優惠套餐！母親節優惠套內容有$2,199的雙人套餐，包含1道開胃菜、1道沙拉、1道特選主餐、1道主廚精選、1道甜點與2杯飲品；$4,099的四人套餐，包含1道開胃菜、1道沙拉、2道特選主餐、1道主廚精選、2道甜點與4杯飲品。且在4／16（二）～ 5／13（一）活動期間點母親節套餐還可以獲得與媽咪專屬合照跟相框一組，趕快預約跟媽咪留下美好回憶吧！

▲TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳。（圖／美食客aliceqtrp提供）

吉星港式飲茶
台北市中山區南京東路一段92號2樓

台灣第一家24小時營業的港式飲茶，餐點選擇多達50幾種！2024母親節菜單有方案A－E共五種，價位區間落在 $5,800-$17,800（每桌10位，另加10%服務費），用餐梯次有5／11（六） 12：00／18：00以及5／12（日）四個梯次。當日消費滿千送兩百現金抵用券，另外提供壺裝現榨果汁的半價優惠，愛吃港點的媽媽不要錯過這間呦！

▲吉星港式飲茶。（圖／美食客Andrea提供）

火之舞蓁品燒 和牛燒肉放題
台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄7號

東區巷弄內的燒肉吃到飽，價位有3種：經典燒肉$899／豪華和牛$1,299／極品和牛$1,699，極品和牛方案可以一次吃到日本A5和牛、澳洲M9和牛、美國USDA PRIME頂級和牛太划算啦！食材新鮮對得起價格，於5／1（三）～5／15（三）帶媽媽前來用餐送8吋母親節蛋糕（需4人以上同行）。

▲火之舞蓁品燒 和牛燒肉放題。（圖／美食客Black Andy提供）

禪風茶樓 ZEN TEA RESTAURANT
台北市中山區松江路182號2樓

捷運行天宮站附近好評滿滿的素食／蔬食餐廳！本次推出$12,800／十人（$7,680／六人）與$15,800／十人（$9,480／六人）兩種價位的桌宴，限定時段有5／4（六）、5／5（日）、5／11（六）、5／12（日），優惠桌宴數量有限，把握時間盡快訂位囉！

▲禪風茶樓 ZEN TEA RESTAURANT。（圖／美食客Tako Yu提供）

燒桶子 韓食烤肉料理
桃園市桃園區中正路61號5樓

CP值很高的韓式烤肉，也有販售韓式料理！店裡的自助吧可以無限享用韓式小菜和飲品。只要在活動期間4／11（四）～ 5／13（一） 點『老闆飽到天靈蓋』四人套餐，就贈送一份經典韓式炸雞！如果在5／11（六）～ 5/12（日） 前往用餐就會贈送香皂花一朵，老闆實在太有心啦！

▲燒桶子 韓食烤肉料理。（圖／美食客Chun提供）

福容大飯店 桃園店
桃園市桃園區大興西路一段200號

想吃頓好吃的桌菜 ，選福容大飯店不會錯！2024母親節饗宴價位分為宴會廳$12,800與獨立廂房$14,800（10%服務費另計），活動期間 5／1（三） ～5／12（日）享瓶裝果汁無限暢飲，還會贈送一朵真善美憨兒手作玫瑰花給媽媽！在 4／30（二）前完成預訂額外再贈送特選紅酒1瓶。

▲福容大飯店 桃園店。（圖／美食客Kelly Lee提供）

老地方客家菜
桃園市大溪區員林路一段489號

熟悉的客家菜最對味，好吃到讓人想專門跑一趟大溪的超強客家菜！母親節菜單有$5,000／$6,000／$7,600三種方案，總共會有10道菜＋水果（甜點）。推薦選擇$7,600方案，不但品嘗得到經典客家封肉，還會額外贈送8吋母親節蛋糕哦！

▲老地方客家菜。（圖／美食客一直吃一直肥提供）

娜娜泰式時尚料理
南投縣埔里鎮樹人三街260號

南投在地人也超推的異國料理！平日供應的套餐份量很足，調味也很符合台灣人口味！母親節限定菜單有 $4,500／$5,500／$6,500／$8,600四種方案，包含八菜一湯還有泰式奶茶！預定5／1（三）～ 5／12（日）母親節合菜送哈利歐蛋糕一條。

▲娜娜泰式時尚料理。（圖／美食客阿宅愛嚐鮮提供）

南北樓中餐廳（福客來中餐廳）
高雄市前鎮區林森三路18號｜高雄市三民區建工路237號｜高雄市三民區自由一路203

高雄在地營業40年的中餐廳，內部裝潢古色古香，上菜速度流暢！5／11（六）～ 5／12（日）限定母親節菜單$8000／10人（10%服務費另計），有7道經典中菜＋1道甜湯（林森店跟自由店為芋頭西米露，建工店為桂圓銀耳）。4／30前預訂還會贈送流沙菇菇包一份！

▲南北樓中餐廳。（圖／美食客童顏小姐姐提供）

黃金蝦無毒泰國蝦餐廳
屏東縣九如鄉平和路398-1號

愛吃蝦的媽咪在哪裡！店址位於高屏交界的九如鄉，招牌『一桶鮮』有5斤泰國蝦、燻鴨、淡菜、中卷、炸魚等食材，可供6至8人享用！今年母親節合菜有胡椒蝦、蝦膏飯、排骨蝦鍋等經典菜色，分為$6,650／十人餐與$3,950／五人餐兩種價位。

▲黃金蝦無毒泰國蝦餐廳。（圖／美食客阿肥窩窩提供）

餐廳營業時間及餐點價格可能會有變動，相關優惠活動建議至店家的粉絲專頁、官網查詢！

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 母親節, 餐廳

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