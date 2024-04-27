營養師曝「正確使用冰箱」4大關鍵！食物亂塞小心容易變質

▲營養師提醒使用冰箱時需注意的4大關鍵，避免影響到食物的保存時限。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

冰箱是每個人家中幫助保存食物，不可或缺的家電用品，隨著夏季即將到來，氣溫越來越高，你家的冰箱是不是也被塞滿了？營養師谷傳玲提醒，冰箱非萬能，也不是保險箱，使用不當很可能會導致食物的保鮮期縮短、容易變質，進而影響健康。她就分享了使用冰箱時需要注意的4大關鍵，快來看看你是否都知道？

＃生食、熟食要分開



冰箱存放食物，最好分區域擺放，且要生食、熟食分開放，不要混合在一起，幫助保持食物乾淨衛生，不被其他食物污染。營養師建議，可以把熟食放在冰箱上層，生食放在下層。

＃食物不要擺放地太緊密



營養師提醒，每個食物中間應適當地留一些間隙，有利於空氣的流通，讓冷空氣有足夠的循環空間來保證製冷效果。這樣也能幫助延長冰箱的使用壽命，同時還可以減少冰箱的耗能。

＃冷凍食物要多留意「日期」



儲存冷凍食物的時候，要注意生產日期、有效期、賞味期限以及儲存的日期等時間，不要以為放進冷凍就能永久保存，還是要儘早吃完。

＃定期清理冰箱



有些食物放在冰箱保存後就很容易被遺忘，建議要定期檢查冰箱，定期清理掉過期和變質的食物，並清洗、擦洗冰箱內壁及各個角落。