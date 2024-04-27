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韓星都在喝的「美白水」公開！YG彩妝師教簡單3招養出冷白皮

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▲▼ 韓星靠3秘訣養出冷白皮！美白水快喝 。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

▲韓團偶像們都有著白皙細緻的好肌膚。（圖／翻攝IG@for_everyoung10、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民、IG@goodal_official

你是不是也很羨慕韓團偶像們的好肌膚？尤其不分男女、人人都看似有著細緻滑嫩的「冷白皮」！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享，其實有不少藝人並不是天生皮膚好，他們的白皙好肌膚也是靠後天努力養出來的，他就分享韓國idol們養成水嫩白皙美肌的3大秘訣。

▲▼ 韓星靠3秘訣養出冷白皮！美白水快喝 。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

＃注重防曬

許多韓團偶像常在大太陽底下唱跳，不僅沒曬黑，還不會曬出斑，關鍵就是因為他們非常注重防曬，而且很多韓國人從小就開始有擦防曬乳的習慣，尤其韓國女生就算是在炎熱的夏天，太陽再大也不會撐傘，就是靠選擇防曬係數較高的防曬產品，而且持久度要夠，出門才不用一直補塗。

＃「早C晚A」吃水果法

如果你膚色偏黃或偏黑，可以學著以「早C晚A」法則來吃水果，也就是早上吃草莓、火龍果、奇異果、小番茄、芭樂等富含維生素C的水果，而晚上則吃芒果、水梨、香蕉、葡萄柚、木瓜等富含維生素A的水果，能幫助全身美白、去黃提亮。

▲▼ 韓星靠3秘訣養出冷白皮！美白水快喝 。（圖／翻攝ＩＧ,小紅書）

＃明星同款「美白水」

朴東民表示以下3種是許多藝人都在喝的同款美白水，照著喝就能幫助養出「易白體質」。

檸檬百香果美白水：將檸檬＋百香果榨成果汁，再加入蜂蜜，蜂蜜量可依照個人喜好調整。

五白飲：將南杏仁（又稱甜杏仁）、百合、蓮子、茯苓、山藥，加上500ml的水或牛奶，用果汁機打勻即可。

刺梨美白茶：將枸杞＋玫瑰花瓣用熱水沖泡後，再加入刺梨即可。

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 美肌, 韓星, 韓團, 秘訣, 美白水, 彩妝師, 化妝師

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