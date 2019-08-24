UNIQLOＸEngineered Garments第二彈　最時髦工裝外套2000元有找

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以紐約為主要根據地的美式工裝品牌Engineered Garments，日前宣佈將再度攜手日本國民品牌UNIQLO推出聯名系列，並透過全新的設計來詮釋美國經典。另外，該系列還將運用火紅的Fleece搖粒絨材質來打造秋冬服飾，下面一起來看看吧！

▲UNIQLO X Engineered Garments的聯名第二彈。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

由於Engineered Garments的設計師鈴木大器（Daiki Suzuki）善長的領域為美式工裝與軍事風格，所以該系列的服飾都會以軍事風融合美式工裝呈現。其中，此次推出的單品共有4款，分別為外套、衛衣、無領外套以及披肩領外套，而配色則使用米白、黑色、軍綠色、海軍藍、灰色與卡其色。

▲Engineered Garments的設計師鈴木大器。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲以Fleece搖粒絨材質外套、衛衣。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲無領外套以及披肩領外套，也是很常見的秋冬服飾。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

UNIQLO X Engineered Garments的聯名第二彈，預計將於10／11在全球的UNIQLO門市以及官網推出，售價區間為日圓1,990元（約台幣590元）至日圓4,990元（約台幣1,490元）不等，有興趣的朋友千萬別錯過，畢竟，能用如此便宜的價格買到好看的工裝，實屬難得。

此外，從1991年開始連載的人氣動漫《美少女戰士》，最近也攜手UNIQLO推出聯名系列，其中，該系列以各式美少女圖案與文字為主題，並將白色、淺藍色、紫色、渲染粉色等夏日色系訂為主調，企圖吸引全世界「美少女」的目光。目前已於8／23在全台各大UNIQLO門市與官網發售，售價為台幣590元。

▲將夏日色系訂為主調的UNIQLO X《美少女戰士》。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

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