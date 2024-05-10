fb ig video ETtoday search mobile

凡事都壓線！「重度拖延症」星座Top 5　雙魚可在家躺一整天

>

▲▼「拖延症患者」星座Top5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲拖延症患者缺乏時間觀念。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

說要早睡卻東摸西摸捨不得睡，早上不能遲到，卻總是拖到最後一刻，你也是這種拖延症患者嗎？日復一日把自己搞得好累，盤點12星座中最會拖延的星座Top 5，看看有誰上榜了！

#第1名 雙魚座

雙魚座的人傾向於夢想和幻想，他們可能花費太多時間在想像中，而不是實際行動。他們喜歡躲在自己的世界裡，對現實生活中的挑戰可能感到沮喪，從而拖延，有時候發懶躺在家就能耗上一整天。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座的人非常情緒化，他們可能花費大量的時間和精力在情感上的煩惱和情緒上的波動上。這可能會使他們難以集中精力，導致該做的事情都沒做好，進而變成慣性拖延行為。

▲▼「拖延症患者」星座Top5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 天秤座

天秤座的人傾向於追求平衡和和諧，他們可能會花費太多時間在優柔寡斷和權衡利弊上，而不是迅速做出決定和行動。這種猶豫不決的態度可能導致拖延，若給他們太多選擇，更會讓天秤陷入迷惘中，

#第4名 獅子座

獅子座的人通常充滿自信和自尊心，但他們有時可能會因為對自己要求過高，遲遲沒辦法下手，導致事情一拖再拖，他們可能害怕失敗，因此遲遲不願意開始行動。

▲▼「拖延症患者」星座Top5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第5名 射手座

射手座的人喜歡冒險和自由，他們可能會對日常的細節感到厭煩，更喜歡追求新奇和刺激。這可能導致他們忽視重要的事情，每次都拖到最後一刻才完成任務。

關鍵字：

星座, 拖延症, 雙魚座, 巨蟹座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

凡事都壓線！「重度拖延症」星座Top 5　雙魚可在家躺一整天

凡事都壓線！「重度拖延症」星座Top 5　雙魚可在家躺一整天

20位貴婦「手刷千萬」加持微風之夜　業者：業績14.6億元破紀錄

20位貴婦「手刷千萬」加持微風之夜　業者：業績14.6億元破紀錄

國際公認最健康「地中海飲食」！營養師教5大重點　助減肥還更長壽 染後髮色不持久？髮型專家教你「3招」延長髮色壽命 NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了 改善肩頸痠痛輕鬆做「橫膈膜運動」！經絡按摩2步驟公開 歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 胃痛有解！營養師傳授「7招」幫你輕鬆顧胃 終於等到厚牛舌漢堡排！台灣首間「嘉」環球中和5／11開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面