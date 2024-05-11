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泰勒絲穿水晶馬甲火辣開唱　立裁禮服綴滿歌詞

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▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲展開歐洲巡迴演唱會，巴黎站穿上Atelier Versace全水晶刺繡連身衣，搭配閃亮的Christian Louboutin水晶靴。（圖／翻攝louboutinworld IG）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂天后泰勒絲（Taylor Swift）展開The Eras Tour歐洲巡迴演唱會，在巴黎站不僅帶來精彩的歌舞表演，也讓歌迷大飽眼福欣賞她華麗的服裝秀，演唱會服裝全面翻新，她向義大利品牌Atelier Versace訂製兩套紅彩效果的亮片水晶裝配「紅底鞋」Christian Louboutin水晶靴，另一套白色立體剪裁禮服則出自英國品牌Vivienne Westwood。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲穿Atelier Versace雙排扣西裝外套，飾以彩虹紫紅色水晶並搭配金色Medusa鈕扣。（圖／翻攝louboutinworld IG）

泰勒絲熱愛穿大露長腿的連身衣，此次歐洲巡迴演場會，請Atelier Versace為她打造緊身馬甲結構的性感緊身衣，盡現她的窈窕曲線，連身衣上面綴滿水晶與亮片創造橙色漸層效果，與Christian Louboutin水晶靴完美搭配，Atelier Versace還為她打造點綴彩虹紫紅色水晶並搭配金色Medusa鈕扣的雙排扣西裝外套，在舞台上閃閃發光。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲立體剪裁白色禮服出自Vivienne Westwood，裝飾泰勒絲的單曲《Fortnight》歌詞。（圖／翻攝viviennewestwood IG）

若沒有耀眼的裝飾元素，舞台服裝就要靠厲害的剪裁取勝，龐克風格著稱的Vivienne Westwood結合永續概念，採用回收塔夫塔綢為泰勒絲製作白色立體剪裁禮服，裙子裝飾的黑色文字，出自她的單曲《Fortnight》歌詞「I love you, it’s ruining my life」。

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關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, Versace, Vivienne Westwood

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