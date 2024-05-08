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侯佩岑慘被老公拍糊了　百萬AP鑽錶太醒目

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▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲侯佩岑曬老公視角，無奈沒對焦把她拍糊了。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑與黃柏俊結婚13年感情甜蜜蜜，她日前曬出老公視角，雖然她不甚滿意，但依然嘴甜對老公喊話說：「只要您願意幫我拍，再模糊都美。」第一張照片就是她還沒準備好、也沒對到焦的模糊照片，接下來第二張、第三張照片漸入佳境，連網友們都誇拍得不錯，把她的百萬元AP（Audemars Piguet，愛彼）錶拍得很清楚。

▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲侯佩岑雖然對照片不甚滿意，但也感謝老公盡力了。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

明星們發圖前通常會精心修圖，但侯佩岑顯然拋下「偶包」，大方秀老公鏡頭下她的真實原圖模樣，笑稱攝影師已經盡力了，她手腕上要價1,083,000元的AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊鑽錶也跟著搶鏡，為和諧的單一色調37毫米精鋼錶款，搭配鑲鑽錶圈與灰色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面，透明底蓋可欣賞AP 5900自動上鍊機芯。

▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲侯佩岑戴的AP鑽錶很搶眼。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲侯佩岑戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶，1,083,000元。（圖／AP提供）

由老公執掌的搞笑照片不只一回，侯佩岑還曾分享「風」婆子系列照，每一張都是風吹亂長髮的遮臉照，她只能自我安慰「這次手指頭沒有入鏡已經是大躍進」，熱愛時尚的她當時的行頭也不簡單，手拎Dior BOOK TOTE米色與黑色PLAN DE PARIS刺繡中型托特包，閃亮亮的金錶則是卡地亞（Cartier）2018年推出的Tank Louis Cartier玫瑰金錶。

▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲拎著Dior BOOK TOTE米色與黑色PLAN DE PARIS刺繡中型托特包的侯佩岑被老公拍成「風」婆子。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

▲▼ 侯佩岑AP 。（圖／翻攝FB）

▲侯佩岑戴卡地亞2018年推出的Tank Louis Cartier玫瑰金錶。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

侯佩岑, AP, Audemars Piguet, Cartier, 卡地亞

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