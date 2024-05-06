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梅西嬌妻白西裝造型好帥　巧搭愛馬仕凱莉包添女人味

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▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅出席美妝品牌蘭蔻活動，穿VICTORIA BECKHAM白色褲裝搭愛馬仕粉紅凱莉包。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在貝克漢（David Beckham）邀請下加入了美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際，兩家人於公於私互動更為密切，梅西老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）近日出席美妝品牌蘭蔻活動，即選穿「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）創立的時尚同名品牌的白色褲裝，內搭小可愛炫勤練有成的腹肌，俐落穿搭立刻贏得時尚達人「貝嫂」的稱讚。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅的俐落造型贏得維多利亞貝克漢的讚賞。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

除了VICTORIA BECKHAM白色西裝加持，安托內雅還拎著愛馬仕（HERMÈS）粉紅色的迷你凱莉包，小巧可愛的包形與甜美的顏色，立刻為帥氣造型增添女人味，她也擁有同尺寸的黑色凱莉包，是迷你包的忠實擁護者。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅搭配Tiffany HardWear 18K白金漸層扣環鑽石項鍊1,590,000元、HardWear 18K白金漸層扣環鑽石耳環590,000元、Tiffany Lock 18K白金耳環 148,000元、HardWear 18K白金扣環鑽石手鍊890,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

Tiffany & Co.則是安托內雅的珠寶首選品牌，尤其鍾愛中性風格的HardWear系列，此次出席蘭蔻活動她戴上Tiffany HardWear 18K白金漸層扣環鑽石項鍊、手鍊，耳環則戴上Tiffany HardWear 18K白金漸層扣環鑽石耳環與Lock 18K白金耳環兩款，珠寶總值逾300萬元。

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, Tiffany & Co., VICTORIA BECKHAM, 愛馬仕, Hermes

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