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龍紋金飾蔡詩芸戴出時髦味　金價高點定價制更誘人

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▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸金佩戴Just Gold熾龍騰系列金飾展現時髦韻味。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由於近來國際局勢動盪，黃金成為避險的重要投資工具，金價一度飆升至空前的高點，讓有意購買飾品的消費者，轉而投入具保值性的黃金首飾，採定價制的品牌鎮金店Just Gold，在金價相對高點的狀態下，被視為較有價格優勢，且精緻工藝與設計感，吸引年輕族群目光，熱愛時尚的女星蔡詩芸也是擁護者，戴著以精細磨砂工藝打造商周時期上古神獸夔龍紋路的「金熾龍騰系列」金飾，時髦極了。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲Just Gold金熾龍騰項鍊，約269,000元。

洋溢東方味的鎮金店Just Gold新作還有「扇念」系列，運用傳統花絲鑲嵌工藝，創作龍鱗設計的鏤空扇形，點綴桃粉色水晶、綠玉髓、月光石更顯年輕活潑，完整呈現手鍊、耳環、項鍊與戒指。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲Just Gold扇念系列黃金長耳環，33,800元。

▲▼Just Gold 。（圖／公關照）

▲Just Gold扇念黃金戒指，32,000元。

鎮金店旗下另一焦點為Peonia Diamond彼愛麗鑽石，獨家牡丹花88瓣切割美鑽是最大特色，全新AFFINITY縴悅系列融入緞帶意象，以靈動的鑲鑽絲帶扭結設計襯托閃耀的主鑽，推出18K金鑽石戒指、吊墜、耳環以及手環，纏繞的意象象徵永恆的愛，作為愛的禮物再適合不過。
▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴鎮金店 Peonia Diamond彼愛麗鑽石的AFFINITY縴悅系列珠寶。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲鎮金店 Peonia Diamond彼愛麗鑽石AFFINITY縴悅鑽戒（綻），163,800元起。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲鎮金店 Peonia Diamond彼愛麗鑽石AFFINITY縴悅鑽石C型吊墜（悅）， 69,800元起。

點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌PROMESSA，近期則邀演出電影《我的少女時代》獲封「最美校花」的簡廷芮與老公賴冠儒，一同演繹靈感源自姻緣紅線的同心結系列珠寶，18K白金與玫瑰金雙色設計鑲嵌美鑽顯得活潑，不僅可作為定情物，也能完美融入日常穿搭。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）
▲演出電影《我的少女時代》受封「最美校花」的簡廷芮攜手老公賴冠儒，共同演繹點睛品PROMESSA 同心結系列珠寶。（圖／點睛品提供，以下同）

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分約54,600元起。

▲▼鎮金店,點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石手環，120,900元。

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關鍵字：

蔡詩芸, 鎮金店Just Gold, 點睛品

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