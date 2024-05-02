摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆

▲摩納哥王妃夏琳日前以全套帥氣LV裝扮現身摩納哥電動車大獎賽，女兒Gabriella公主穿粉紅皮衣。（圖／達志newscom）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥「冰山王妃」的夏琳（Charlene Wittstock），是歐洲各皇室中，最勇於治裝的王室成員，服裝多是一線精品品牌或訂製款，多數珠寶也來自法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、英國珠寶商GRAFF等知名品牌，她生了一對龍鳳胎後，更熱衷親子裝，採購名牌童裝不手軟。日前她現身摩納哥電動車大獎賽，就以全套LV（Louis Vuitton，路易威登）褲裝登台，女兒Gabriella公主則穿粉紅皮衣搭白褲，一起以帥氣母女裝造型亮相。

呼應摩納哥電動車大獎賽熱血沸騰的氣氛，夏琳王妃捨去優雅裙裝，改以LV剪裁俐落的黑色外套搭配工裝風格白褲亮相，腳踩的高跟鞋也出自LV的設計，從頭到腳全套LV要價超過25萬元。





▲夏琳佩戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶白色ATZ陶瓷錶殼款，此為錶圈鑲鑽款。（圖／RICHARD MILLE提供）

帥氣服裝也要有運動錶加持，夏琳王妃選戴瑞士名錶RICHARD MILLE定價約560萬元的RM 07-01自動上鍊腕錶白色ATZ陶瓷錶殼款，白色陶瓷與錶帶恰好與她的褲子顏色相呼應，面盤中央則鑲嵌一圈美鑽增添華麗感。

