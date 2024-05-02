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Lisa不避嫌曬「男友視角」背影照　比基尼造型青春無敵

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿低胸網狀迷你裙裝，刻意以愛心圖騰遮住事業線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子、集團鐘錶部門總裁Frédéric Arnault戀情傳得沸沸揚揚，但兩人始終未對外證實，日前兩人被網友目擊現身巴黎羅丹美術館花園，一邊逛還一邊吃冰，互動如情侶，外界原以為Lisa會捨掉這組「生活照」，未料她昨大方po出逛花園的背影照，明顯就是「男友視角」。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲穿著FENDI大衣的Lisa曬出「男友視角」，拍下在巴黎羅丹美術館花園的背影照。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa於IG分享近日生活照，現身巴黎漂亮花園的照片也收錄其中，她穿要價逾20萬元的FENDI灰色大衣配丹寧褲，俐落有型，也讓人好奇掌鏡人是否就是一起逛花園的緋聞男友LVMH集團少東Frédéric Arnault；場景一換在車內，她穿低胸網狀迷你裙裝小露性感，但刻意以愛心圖騰遮住事業線，展現調皮的一面。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa大方分享穿黃色比基尼的美照，青春洋溢。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

度假行程不僅於此，Lisa還往海邊跑，換上泰國品牌TANTAN黃色比基尼，飾以粉紅色蝴蝶結，可愛又甜美，配上Lisa招牌笑容，青春洋溢的魅力讓粉絲招架不住。

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關鍵字：

Lisa, FENDI, LVMH

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