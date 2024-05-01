fb ig video ETtoday search mobile

李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓

>

▲李俊昊出席PIAGET伯爵形象概念精品店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李俊昊認為他的魅力來自於自信。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神李俊昊應品牌伯爵（PIAGET）之邀，昨（30日）以全球大使身分出席伯爵台北101形象概念精品店開幕活動，吸引超過500位粉絲想一睹他的風采，他也報以熱烈回應，向各角落守候的粉絲揮手致意。會後他接受《ET FASHION》專訪，談及自己最有魅力的地方感到很害羞，但還是拋出答案說：「我覺得自信心是我的魅力所在。」

▲李俊昊出席PIAGET伯爵形象概念精品店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李俊昊為伯爵站台，親切向粉絲揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

李俊昊去年演出《歡迎來到王之國》之後，人氣爆棚，他認為自信心正是散發魅力的關鍵，他表示不管再什麼狀態下他都會好好融入、全力以赴，才能將工作做到完美；然而演藝工作繁忙，如何維持身心平衡？他透露最愛吃美食、運動紓解壓力，而一天中最開心的時刻，正是一天工作結束後看到貓咪在家等他，他可以在家自在休息的時光了。

▲▼ 李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊紓解壓力的方法之一是品嘗美食。（圖／翻攝le2jh IG）

▲▼ 李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊喜歡和貓咪玩。（圖／翻攝le2jh IG）

剛升任為伯爵全球大使，李俊昊對於品牌商品如數家珍，最常戴Polo系列運動錶，完美合襯他日常的休閒裝扮，而此次來台戴上品牌150周年紀念的Polo 79金錶，他又心動了，指著亮眼錶款說：「現在最喜歡Polo 79。」

▲▼ 李俊昊 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊是伯爵Polo系列腕錶忠實擁護者。（圖／翻攝le2jh IG）

關鍵字：

李俊昊, 伯爵, PIAGET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

高圓圓搭機被捕捉超凍齡狀態！與蔡卓妍背「迷你可頌包」飛紐約

高圓圓搭機被捕捉超凍齡狀態！與蔡卓妍背「迷你可頌包」飛紐約

UNIQLO牛仔寬褲被譽「藏肉神器」　顯瘦顯腿長想直接包色

UNIQLO牛仔寬褲被譽「藏肉神器」　顯瘦顯腿長想直接包色

李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓

李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓

2024新錶／運動錶上山下海帥又實用　沛納海融入帆船隊DNA Lisa不是只拎LV包　愛馬仕熱門康康包、柏金包全都有 全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷 超準！第一眼看到是人臉還是擁抱？秒測你的「內心狀態」 說流行／擠下美拉德「Blokette」球衣混搭風紅什麼？Jennie甜酷示範 改善職業倦怠的5個方法　重拾對人生的正面能量 開架唇膏6品牌推薦！韓妞超愛「糖葫蘆水光唇」有絕美新色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面