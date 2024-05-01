李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓

▲李俊昊認為他的魅力來自於自信。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神李俊昊應品牌伯爵（PIAGET）之邀，昨（30日）以全球大使身分出席伯爵台北101形象概念精品店開幕活動，吸引超過500位粉絲想一睹他的風采，他也報以熱烈回應，向各角落守候的粉絲揮手致意。會後他接受《ET FASHION》專訪，談及自己最有魅力的地方感到很害羞，但還是拋出答案說：「我覺得自信心是我的魅力所在。」

▲李俊昊為伯爵站台，親切向粉絲揮手致意。（圖／記者林敬旻攝）

李俊昊去年演出《歡迎來到王之國》之後，人氣爆棚，他認為自信心正是散發魅力的關鍵，他表示不管再什麼狀態下他都會好好融入、全力以赴，才能將工作做到完美；然而演藝工作繁忙，如何維持身心平衡？他透露最愛吃美食、運動紓解壓力，而一天中最開心的時刻，正是一天工作結束後看到貓咪在家等他，他可以在家自在休息的時光了。

▲李俊昊紓解壓力的方法之一是品嘗美食。（圖／翻攝le2jh IG）





▲李俊昊喜歡和貓咪玩。（圖／翻攝le2jh IG）

剛升任為伯爵全球大使，李俊昊對於品牌商品如數家珍，最常戴Polo系列運動錶，完美合襯他日常的休閒裝扮，而此次來台戴上品牌150周年紀念的Polo 79金錶，他又心動了，指著亮眼錶款說：「現在最喜歡Polo 79。」

▲李俊昊是伯爵Polo系列腕錶忠實擁護者。（圖／翻攝le2jh IG）