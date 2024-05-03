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Melody深V開高衩禮服辣翻伯爵茶會　笑稱「出來要有點誠意」

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▲▼台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-Melody。（圖／記者黃克翔攝）

▲Melody以桃紅色深V禮服搭配伯爵獨一無二Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶辣翻全場。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）全球首間全新形象概念精品店於台北101購物中心開幕，繼日前韓星李俊昊特別來台造勢，今傍晚再舉辦慶祝茶會，雙金影后謝盈萱、伯爵風格大使范少勳與陳昊森、時尚媽咪Melody、演員施柏宇、曹祐寧與林奕嵐均共襄盛舉，最吸睛非Melody莫屬，她以一襲性感的深V開高衩桃紅色禮服搭配伯爵獨一無二Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶，辣翻全場，她笑著說：「出來見大家要有點誠意嘛！」

▲▼ 台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-謝盈萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲雙金影后謝盈萱佩戴伯爵Efflorescens 18K金祖母綠鑽石珠寶亮相。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲伯爵風格大使范少勳比出愛心動作吸睛。（圖／記者黃克翔攝）

雙金影后謝盈萱則以氣勢取勝，她不改調皮個性，問攝影師：「拍很多張應該很漂亮吧！」旋即開始擺出搞笑pose，為現場注入不少歡樂氣氛；范少勳也很懂得帶動氣氛，頻頻手比愛心引起尖叫。

▲台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-曹佑寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹祐寧戴伯爵Black Tie系列18K玫瑰金孔雀石面盤錶。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-陳昊森。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳昊森戴上心儀許久的伯爵Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動錶相當興奮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-施柏宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲施柏宇化身為巧克力男孩搭配伯爵Polo系列18K玫瑰金巧克力面盤日期自動錶。（圖／記者黃克翔攝）

曹祐寧與施柏宇則不約而同選擇「中空」西裝造型亮相，目的都一樣，為了露出胸膛秀珠寶，施柏宇自認色系很像「巧克力男孩」，予人溫暖的感覺；而與伯爵合作多年的陳昊森，今戴上心儀已久的Polo系列礦石綠超薄萬年曆自動錶相當興奮，覺得夢想成真，下一個心願是可以開演唱會與歌迷相聚。

▲▼ 台北101 3樓PIAGET伯爵形象概念精品店-林奕嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲林奕嵐首次參加伯爵活動略顯緊張。（圖／記者黃克翔攝）

更多珠寶盛宴

近期國際珠寶品牌動作品頻頻，Tiffany & Co.剛於美國比佛利山莊發表2024 Blue Book高級珠寶系列，好萊塢一線巨星加兒蓋朵、瑞絲薇絲朋等都共襄盛舉；卡地亞（Cartier）則選在首爾辦展，舉行Le Voyage Recommencé高級珠寶晚宴，身為品牌大使的BLACKPINK成員Jisoo是全場焦點，身穿俏麗的白色短洋裝搭配卡地亞新款鑽石項鍊與耳環吸引目光，南韓影后裴斗娜也是座上賓，頂著個性短髮的她配上網狀短頸鍊亮相，相當時髦。

▲▼Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo以白色俏麗裙裝搭配卡地亞鑽石項鍊與耳環出席Le Voyage Recommencé高級珠寶晚宴。（圖／翻攝cartier IG，以下同）

▲▼Cartier 。（圖／翻攝IG）

▲南韓影后裴斗娜也是卡地亞晚宴座上賓。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, Cartier, 卡地亞, 謝盈萱, Melody, 范少勳, 陳昊森, 林奕嵐, 施柏宇, 曹佑寧

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