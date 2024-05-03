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逾3.6億巴斯奇亞名畫台北曝光　「錶王」特製阿曼王國錶也現蹤

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▲▼富藝斯 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲富藝斯4日、5日於BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦香港春季拍賣預展。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

本周末又有博物館級名畫與珍稀腕錶在台北現蹤，國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）4日、5日於BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦香港春季拍賣預展，呈獻10枚來自同一歐洲顯赫家族的重要懷錶，以及今年春拍估價最高的藝術作品--傳奇藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年鉅作《亞摩利人獵遊》，估價逾3.6億元起。
 

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯於5月31日香港晚間拍賣將呈獻巴斯奇亞1982年作品《亞摩利人獵遊》，估價約368,404,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲▼富藝斯 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲日本藝術家奈良美智的作品也在富藝斯香港春拍行列。（圖／記者陳雅韻攝）

走進富藝斯春拍台北預覽會，首先映入眼簾即是巴斯奇亞1982年探討帝國與奴隸制度議題的畫作《亞摩利人獵遊》，由於是學術雜誌《Res, Anthropology and Aesthetics》創辦人兼編輯、知名義大利藝術收藏家弗朗西斯科佩利齊（Francesco Pellizzi）的舊藏而備受矚目；同場還有匿名街頭藝術創作者班克斯（Banksy）、日本藝術家草間彌生與奈良美智、東方抽象藝術大師趙無極等精彩作品，讓參觀者大飽眼福。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港春拍將呈獻可能是獨一無二、1952年製的PP型號767黃金三問萬年曆雙追針懷錶，估價約13,257,000元起。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲將於富藝斯紐約上拍的1917年製Charles Frodsham黃金三問大自鳴懷錶，估價約6,481,300元起。

除了藝術品吸睛，富藝斯也蒐羅珍罕名錶，展出向歐洲同一顯赫家族徵得10枚首次現身拍場的懷錶，包括可能是獨一無二的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號767黃金三問萬年曆雙追針懷錶、堪稱史上最複雜英國時計之一的Charles Frodsham黃金三問大自鳴懷錶，都是收藏數十載品項依然完美之作；而腕錶亮點首推PP於1978年特別為阿曼蘇丹王國打造的Nautilus型號3700/1白金腕錶，六時位置的白色「Royal Khanjar」阿曼雙刀圖誌證明其血統，更難得的是此型號自1976年問世以來在拍場亮相過僅有的12只白金款式之一。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港春拍領銜腕錶是PP 1978年特別為阿曼蘇丹王國製作的「Nautilus Jumbo, Oman」型號3700/1白金腕錶，估價約16,586,000元起。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯香港將上拍勞力士1972年製Cosmograph Daytona型號6263精鋼計時鍊帶腕錶，備「Paul Newman Panda MK 2」錶盤，估價約10,772,000元起。

看更多拍賣
佳士得（CHRISTIE’S）將於5月28日在香港拍賣普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）1965年作品《花》，他一生中創作了12幅尺寸達82英寸的《花》系列畫作，此幅為其中之一，也創下亞洲拍賣史上同系列尺幅最為巨大之畫作，因此身價不凡，估價約260,201,000元起。

▲▼富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得將於5月28日在香港拍賣安迪沃荷1982黏作品《花》，是亞洲拍賣史上同系列尺幅最為巨大之畫作，估價約260,201,000元起。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Rolex, 勞力士

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