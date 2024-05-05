2024新錶／愛馬仕骷髏騎士動起來　多重工藝創造哥德風

▲愛馬仕各限量6只的Arceau Chorus Stellarum腕錶（左）與鑲鑽款。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，最終章集合珍稀工藝錶款，彰顯製錶業仍積極保留古老工法，創作一只只如藝術品般的腕錶，愛馬仕（HERMÈS）首款動偶錶Arceau Chorus Stellarum腕錶，骷髏騎在馬上好玩又好看，結合多項工藝的精緻設計功不可沒。





▲愛馬仕Arceau Chorus Stellarum腕錶面盤結合精雕、彩繪工藝展現精緻細節。

骷髏動起來

愛馬仕第一款動偶錶Arceau Chorus Stellarum靈感源自野村大輔設計的 Chorus Stellarum絲巾圖案，按下錶側9時位置的按鈕，面盤上手工鐫刻與彩繪的活動式立體 2N黃金駿馬與騎士就會流暢的躍動起來，品牌同時還運用填漆、漆繪與轉印的星座圖案，輔以黃銅立體星辰貼花，成功塑造出哥德風格錶款，另有一款錶圈鑲鑽、女骷髏為主角的腕錶，各限量6只。





▲梵克雅寶結合彩繪玻璃琺瑯、微雕琺瑯、鑲嵌琺瑯、飄浮鑲嵌工藝的Lady Arpels Jour Enchanté腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

精緻小世界

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Extraordinary Dials非凡工藝錶盤系列款款都是精緻的微縮世界，新作Lady Arpels Jour Enchanté腕錶將仙子於豔陽採摘鮮花的美態凝於瞬間，以plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯和鑽石打造綠葉，再以品牌研發的嶄新façonné立體琺瑯雕刻工藝──微雕琺瑯詮釋花團錦簇的意象，仙子的透亮的翅膀則運用plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯，搭配精湛的珠寶鑲嵌工藝，至少需花費180個小時製作才能成就立體層次的夢幻世界。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lady Arpels Jour Enchanté腕錶。





▲梵克雅寶填上Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯釉。

動感衝浪者

在Watches & Wonders錶展上首次見到「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Calatrava編號5089G-129「早晨海灘」腕錶，以為是款琺瑯彩繪錶，細看才驚嘆不已，竟是微型木鑲嵌的作品，運用多種染色木材細膩呈現走在夏威夷海邊、拿著浪板的衝浪者，背景的浪花好似一波波襲來，栩栩如生充滿動感，不難理解PP珍稀工藝錶款深受藏家青睞的原因，今年珍稀工藝系列共發表82款時計，集技術與創意於一身。







▲PP Calatrava編號5089G-129「早晨海灘」腕錶，運用微型木鑲嵌展示一個衝浪者的肖像。（圖／PP提供）