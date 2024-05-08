超模大軍閃爆晚宴　身兼媒體大亨的Karlie Kloss變身水晶花

▲施華洛世奇全球創意總監Giovanna Engelbert為Met Gala構思5款獨一無二的高級訂製服，她穿綠色款登場。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

昨圓滿落幕的Met Gala紅地毯星光熠熠，有一組超模大軍讓人眼睛為之一亮，由模特兒出身的施華洛世奇（Swarovski）全球創意總監Giovanna Engelbert領軍，與品牌好友美國超模Karlie Kloss、俄羅斯超模Irina Shayk、荷蘭名模Imaan Hammam和美國名模Anok Yai一同穿上她為此盛宴打造的5款獨一無二的高級訂製服，當中晉升為媒體大亨的Karlie Kloss化身為水晶花，禮服鑲有18萬顆淺玫瑰色水晶，由7位工匠耗費225小時打造出華麗而夢幻的效果。

▲美國名模Karlie Kloss的禮服鑲有18萬顆施華洛世奇淺玫瑰色水晶，由7位工匠耗費了225小時創作。

施華洛世奇在高級訂製服飾領域的傳統可以追溯到19世紀90年代的巴黎，今年全球創意總監Giovanna Engelbert以Met Gala主題「時光花園」 發想，創作代表品牌5種喜悅代表色彩綠色、粉紅色、黃色、藍色和白色的禮服，每一款都鑲嵌了數十萬顆精密切割的施華洛世奇水晶，展現長達129年的精湛工藝。

▲荷蘭模特兒Imaan Hammam身穿施華洛世奇黃色款水晶兩截式禮服亮相。

以俄羅斯超模Irina Shayk所穿的飄逸禮服為例，營造了流動的幻覺，展現了空氣元素的輕盈感；Anok Yai則化身水元素，穿著薄如蟬翼的蕾絲褲裝，飾以閃亮的冰藍色、藍寶石和海藍色施華洛世奇水晶，凸顯出水元素的神秘和動感。

▲俄羅斯名模Irina Shayk飄逸的高級水晶訂製禮服代表空氣元素。





▲美國模特兒Anok Yai穿著代表水元素的貼身褲裝，薄如蟬翼的絲綢蕾絲布料上裝飾著9.8萬顆施華洛世奇水晶。

Giovanna Engelbert在擔任施華洛世奇創意總監一職前，曾是伸展台上的模特兒、時尚編輯與品味備受肯定的KOL，IG擁有百萬粉絲追蹤，她熱愛古董衣，常穿香奈兒（CHANEL）、Dior古董衣搭配她自己設計的施華洛世奇首飾與幾何線條的珠寶，混搭出時髦風格，





▲Giovanna Engelbert熱愛古董衣，曾穿香奈兒1992年套裝去看秀。（圖／翻攝giovannaengelbert IG）





▲Giovanna Engelbert穿著1958年Dior古董衣參觀展覽。（圖／翻攝giovannaengelbert IG）