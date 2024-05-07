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Met Gala／黛咪摩爾尖刺裝氣勢慘輸設計師　泰拉走不動被抱進會場

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▲▼Met Gala 。（圖／路透社）

▲Nina Ricci 創意總監Harris Reed（右）為黛咪摩爾設計尖刺裝，她氣勢大勝老牌巨星。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

時尚圈年度盛事Met Gala有趣之處，在於可見到各種幽默大膽又不失莊重的創意設計，好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）請Nina Ricci創意總監Harris Reed為她打造符合晚宴主題「時光花園」的服裝，Harris以漂亮花朵多尖刺為靈感，為黛咪摩爾創作心型結構綴滿尖刺的花朵裝，兩人一同穿尖刺裝同框亮相，未料Harris高挑又會擺pose，氣勢強壓老牌巨星。

▲▼Met Gala 。（圖／路透社）

▲英國歌手芮塔歐拉身穿Marni流蘇裝辣翻全場。（圖／路透社）

▲▼Met Gala 。（圖／路透社）

▲芮塔歐拉行走間身材曲線畢露。（圖／路透社）

穿得性感是另一吸睛絕招，英國歌手芮塔歐拉（Rita Ora）是箇中高手，此次參加Met Gala選穿Marni流蘇裝，內搭肉色胎衣，行走之間曲線畢露，尤其側面全開讓臀型全被看光，辣翻全場。

▲南非女歌手泰拉身穿Balmain為她特製的砂礫禮服搭沙漏包。（圖／路透社）

▲南非女歌手泰拉身穿Balmain為她特製的砂礫禮服搭沙漏包。（圖／路透社）

▲▼Met Gala 。（圖／路透社）

▲身穿砂礫裝的泰拉難以登上台階，由工作人員抱上會場。（圖／路透社）

南非歌手泰拉（Tyla）首度參加Met Gala，特別請Balmain為她特製的砂礫禮服，混合3種顏色沙子加上水晶，讓她的沙丘色禮服任一角度都能閃閃發亮，並巧搭代表時間流逝的沙漏包，完美呼應「時光花園」主題，不過尷尬的問題來了，這件依她身型打造的禮服根本緊到讓她「舉步維艱」，走不上大會樓梯，只能由工作人員抱著她直入會場了。

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關鍵字：

Met Gala, 黛咪摩爾, 泰拉, 芮塔歐拉

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