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梅西的斯文錶是「錶王」PP複雜傑作　三問加世界時區身價破千萬

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▲▼梅西PP watch 。（圖／翻攝IG）

▲梅西一家五口和樂融融，準備一起去看籃球賽。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

身價百億的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）收藏不少名錶，多為運動風錶款，但日前他分享一家五口準備出門看籃球賽的甜蜜照，他難得戴上斯文錶款，不過一樣大有來頭，是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）2018年推出的編號5531R-001彩繪腕錶，結合三問功能與世界時間兩大複雜功能，且是第一款可隨時隨地打簧報時當地時間的三問錶，身價超過千萬元。

▲▼梅西PP watch 。（圖／翻攝IG）

▲梅西佩戴PP結合三問與世界時間的5531R-001彩繪錶，老婆安托內雅戴AP金錶。（圖／翻攝leomessi IG）

遠看梅西手腕上的錶以為是PP經典的世界時區彩繪錶，但其實是結合頂級複雜功能三問的創新傑作，PP為編號5531R-001錶開發新款R27 HU機芯，有別於同類錶款只會報原居地時間，此錶款可打簧報面盤12時位置下城市名稱所代表的時區時間，也就是當地時間；另一特色是面盤中央採用掐絲琺瑯工藝，描繪日內瓦湖畔拉渥葡萄園的景觀，由裡而外都相當精緻，目前已停產。

▲▼梅西PP watch 。（圖／翻攝IG）

▲PP 2018年推出的5531R-001腕錶目前已停產，面盤中央以掐絲琺瑯描繪日內瓦湖畔拉渥葡萄園景觀。（圖／PP提供）

梅西對於繽紛亮眼的運動錶也十分熱衷，收藏許多勞力士（Rolex）一錶難求的熱門款，包括於2018年推出的玫瑰金材質的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈錶，以黑面搭配依彩虹色調排列的彩色寶石錶圈與時標，錶耳與錶冠護橋則鑲嵌美鑽，高調設計讓人一眼瞧見。

▲▼梅西PP watch 。（圖／翻攝IG）

▲梅西也擁有勞力士於2018年推出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona彩虹錶圈錶。

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, 勞力士, Rolex

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