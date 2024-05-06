Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer

▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左起）、Lisa、TAG Heuer全球執行長Julien Tornare與KITH 創辦人Ronnie Fieg合影。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子、集團鐘錶部門總裁Frédéric Arnault戀情傳了許久，各地都有他們愛相隨的痕跡，兩人卻始終未對外證實，但今LVMH集團旗下名錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）發出在邁阿密舉辦的新錶上市記者會的官方照，Frédéric Arnault與Lisa毫不避嫌同框合影，讓網友high翻認為是「官宣」，兩人還不約而同穿上別具設計感的黑裝，展現好默契。





▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左）與緋聞女友Lisa不約而同都穿別具設計感的黑裝。

Frédéric Arnault在今年升任為掌管TAG Heuer、ZENITH與HUBLOT的LVMH集團鐘錶部門總裁前，擔任TAG Heuer執行長一職，因此在邁阿密慶祝與紐約時尚品牌 KITH 攜手推出 Formula 1聯名限量腕錶的盛會中，自然不會缺席，而Lisa是LVMH集團旗下另一品牌寶格麗（BULGARI）代言人，竟會出席TAG Heuer的活動，外界解讀只有「愛相隨」或「LVMH準少奶奶」能解答了。





▲全球限量發行75套的TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶套組，605,700元。

Lisa在TAG Heuer活動上，戴上TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶宣傳，此系列運用全新升級材質，重現80年代的經典腕錶風采，10款鮮明配色的套錶全球限量75套。Lisa的漂亮行頭不僅名錶，她日前被網友目擊與Frédéric Arnault在巴黎逛羅丹美術館花園時，穿著LVMH集團品牌FENDI要價超過20萬元的灰色大衣，儼然是集團最佳代言人了。





▲穿著FENDI大衣的Lisa曬出「男友視角」，拍下在巴黎羅丹美術館花園的背影照。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）