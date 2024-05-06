fb ig video ETtoday search mobile

Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer

>

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左起）、Lisa、TAG Heuer全球執行長Julien Tornare與KITH 創辦人Ronnie Fieg合影。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子、集團鐘錶部門總裁Frédéric Arnault戀情傳了許久，各地都有他們愛相隨的痕跡，兩人卻始終未對外證實，但今LVMH集團旗下名錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）發出在邁阿密舉辦的新錶上市記者會的官方照，Frédéric Arnault與Lisa毫不避嫌同框合影，讓網友high翻認為是「官宣」，兩人還不約而同穿上別具設計感的黑裝，展現好默契。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲LVMH鐘錶部門執行長Frédéric Arnault（左）與緋聞女友Lisa不約而同都穿別具設計感的黑裝。

Frédéric Arnault在今年升任為掌管TAG Heuer、ZENITH與HUBLOT的LVMH集團鐘錶部門總裁前，擔任TAG Heuer執行長一職，因此在邁阿密慶祝與紐約時尚品牌 KITH 攜手推出 Formula 1聯名限量腕錶的盛會中，自然不會缺席，而Lisa是LVMH集團旗下另一品牌寶格麗（BULGARI）代言人，竟會出席TAG Heuer的活動，外界解讀只有「愛相隨」或「LVMH準少奶奶」能解答了。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲全球限量發行75套的TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶套組，605,700元。

Lisa在TAG Heuer活動上，戴上TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶宣傳，此系列運用全新升級材質，重現80年代的經典腕錶風采，10款鮮明配色的套錶全球限量75套。Lisa的漂亮行頭不僅名錶，她日前被網友目擊與Frédéric Arnault在巴黎逛羅丹美術館花園時，穿著LVMH集團品牌FENDI要價超過20萬元的灰色大衣，儼然是集團最佳代言人了。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲穿著FENDI大衣的Lisa曬出「男友視角」，拍下在巴黎羅丹美術館花園的背影照。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa不避嫌曬「男友視角」背影照　比基尼造型青春無敵

►摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

2024新錶／愛馬仕骷髏騎士動起來　多重工藝創造哥德風

2024新錶／愛馬仕骷髏騎士動起來　多重工藝創造哥德風

Melody深V開高衩禮服辣翻伯爵茶會　笑稱「出來要有點誠意」

Melody深V開高衩禮服辣翻伯爵茶會　笑稱「出來要有點誠意」

逾3.6億巴斯奇亞名畫台北曝光　「錶王」特製阿曼王國錶也現蹤

逾3.6億巴斯奇亞名畫台北曝光　「錶王」特製阿曼王國錶也現蹤

龍紋金飾蔡詩芸戴出時髦味　金價高點定價制更誘人 摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆 Lisa不避嫌曬「男友視角」背影照　比基尼造型青春無敵 李俊昊談魅力之處害羞了　自招愛吃美食紓壓 2024新錶／勞力士冰藍色款氣質取勝　HUBLOT材質大師掀色彩流行 兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男 光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面