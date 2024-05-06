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帝舵「自行車版」計時碼錶超輕盈　選手一瞥就瞭騎行均速

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▲▼TUDOR,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲帝舵表為帝舵表職業自行車隊設計的Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，168,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

騎自行車戴什麼錶呢？帝舵表（Tudor）為帝舵表職業自行車隊（TUDOR Pro Cycling Team）特別推出Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，以輕巧、易於操作的特色滿足選手的需求，此款啞黑色碳複合材質錶殼腕錶將伴車隊出征全球頂尖賽事，包括2024年環義自行車賽（Giro d’Italia），以實際佩戴體驗彰顯錶款的不凡。

▲▼TUDOR,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶將伴隨帝舵表車隊出戰全球頂尖賽事。

帝舵表從世上最快的自行車均由碳纖維製造的概念獲得啟發，選用碳複合材質打造專為自行車手設計的Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，達到輕巧堅固的目的；而實用功能層面，品牌為此款「自行車版」的測速計依自行車手的騎行速度為標準作出調整，測速計刻度改以螺旋方式繞錶面，讓選手只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度，內載獲瑞士天文台COSC認證、70小時動力儲存的MT5813型機芯。

▲▼TUDOR,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲帝舵Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶面配備自行車運動專用的測速計刻度。

TAG Heuer（泰格豪雅）則與賽車運動關係密切，1986年推出Formula 1腕錶成為不少藏家心中的經典，紐約潮流品牌KITH創辦人Ronnie Fieg正是忠實粉絲，品牌近日於是與KITH合作，運用全新升級材質重現80年代Formula 1腕錶風采，一口氣發表10款亮眼配色錶款，成套銷售限量75套。

▲▼TUDOR,TAG Heuer 。（圖／公關照）
▲TAG Heuer Formula 1 x KITH 聯名限量版腕錶，10只一套605,700元。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

TUDOR, 帝舵表, TAG Heuer, 泰格豪雅

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