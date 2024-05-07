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Met Gala／韓團Stray Kids厚重大衣造型挨批　脫下秀小花西裝釋疑

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▲▼ Met Gala 。（圖/路透社）

▲首次登MET Gala的南韓男團Stray Kids以Tommy Hilfiger大衣造型亮相，但挨批沒呼應時光花園主題。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

於台灣時間7日早晨登場的「時尚界奧斯卡」Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴），從特展《沉睡之美：時尚復甦》（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）延伸出晚宴主題「時光花園」，賓客們紛紛以花園元素裝扮亮相，首度受邀參加此盛會的南韓8人男子團體Stray Kids卻穿著厚重的雙排扣大衣登場立刻挨批沒遵守dress code（服裝規範），他們脫下外套露出西裝才解開誤會。

▲▼ Met Gala 。（圖/路透社）

▲Stray Kids脫下大衣才解開誤會，絲質西裝外套原來有小花刺繡。（圖／路透社）

Stray Kids在去年11月攜新專輯《樂 STAR》回歸爆紅，主打曲《樂 LALALALA》讓他們闖入「Billboard Hot100」榜單中打開國際知名度，MV更有破億觀看人數，聲勢大好。首度受邀參加Met Gala，他們穿上美國設計師品牌Tommy Hilfiger雙排扣大衣登紅毯，厚重的設計彷彿冬天還沒離開，轉過身他們脫下大衣，亮出品牌標誌性的紅、白、藍色系正裝，部分絲質外套繡上小花圖案，或採用小花造型扣子，才讓人恍然大悟原來他們很認真呼應「時光花園」主題。

▲▼ Met Gala 。（圖/路透社）

▲擔任本屆MET Gala聯合主席的「雷神索爾」克里斯漢斯沃穿Tom Ford白西裝，將花園元素裝扮留給老婆Elsa Pataky展演。（圖／路透社）

擔任Met Gala聯合主席的「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），穿Tom Ford白西裝看不出特別的花園元素，而將呼應主題的裝扮留給老婆Elsa Pataky發揮；71歲男星傑夫高布倫（Jeff Goldblum）倒是很認真，一身優雅的紳士裝扮別上Tiffany & Co.經典的石上鳥、花朵造型胸針，相當吸睛。

▲▼ Met Gala 。（圖/路透社）

▲傑夫高布倫紳士裝扮不忘點綴Tiffany & Co.石上鳥、花朵造型胸針呼應大會主題。（圖／路透社）

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關鍵字：

Met Gala, Stray Kids, 雷神索爾

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