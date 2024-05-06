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江詩丹頓古董女錶展宛如時尚史縮影　寶石項鍊翻過來是錶

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▲▼江詩丹頓 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲江詩丹頓1919年鑲嵌鑽石的垂飾項鍊錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歷史悠久的瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin），擁有豐富的典藏，見證鐘錶每一個時期的發展，即起至6月3日在台舉辦「經典女性及高級珠寶」腕錶展，藉由12只古董時計彰顯品牌與高級女裝時尚的連結，也反映每個年代的時尚風格，此次最古老的展品為1839年的雕花琺瑯彩繪的18K金二問懷錶，與1919年問世的鑲鑽梨形垂飾項鍊錶，都凸顯了當時的禮儀規範直接看時間不適切，用聽的、當珠寶最巧妙。

▲▼江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1923年鑲嵌緬甸藍寶石的垂飾時計，錶面在背面。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

江詩丹頓「經典女性及高級珠寶」腕錶展於台北101專賣店登場，將巡迴至品牌台中大遠百專賣店、遠百信義A13概念店，從19世紀懷錶、美好年代與裝飾藝術風格時計，到1970年代深受未來主義影響的前衛之作均在展出之列，有趣的是對照今日熱賣的運動風格Overseas系列女錶，宛如時尚史縮影，今年Overseas系列首度推出33毫米粉紅金石英腕錶，搭配丹寧藍色面盤與鑲嵌78顆美鑽圈，充滿年輕活力，除了配備金質鍊帶，同時附丹寧藍色小牛皮錶帶和橡膠錶帶可供快速替換，一只錶有三種風情。

▲▼江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲此次江詩丹頓錶展最古老的時計為1839年雕花琺瑯彩繪二問懷錶。

▲▼江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1971年結合青金石與18K金的神祕錶深受未來主義影響。

▲▼江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas系列首款33毫米粉紅金石英腕錶。

卡地亞（Cartier）1983年問世的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，則是歷久彌新之作，今年探索「珠寶錶」概念，發表面盤鋪鑲60顆鑽石的華麗款，以及一款粒面黃金色裝飾面盤錶款，後者的錶鍊上以紋理與拋光K金組合而成，巧妙呼應面盤的設計，吸引時髦女性的目光。

▲▼江詩丹頓,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款以閃亮效果玫瑰金色粒面錶盤搭玫瑰金紋理錶鍊。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, Cartier, 卡地亞

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