fb ig video ETtoday search mobile

「翹臀珍」Tiffany加持霸氣無人能敵　黛咪摩爾「花上加花」不怕俗掉

>

▲▼Met Gala珠寶 。（圖／公關照）

▲擔任2024 Met Gala聯合主席的珍妮佛羅培茲，身穿Schiaparelli高級訂製禮服搭配Tiffany高級珠寶華麗登場。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

2024年「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）以「The Garden of Time」（時光花園）為主題，巨星名流無不盛裝出席，有別於奧斯卡頒獎典禮以優雅大器造型取勝，此時尚圈盛事的穿搭「華麗再華麗」，最佳代表人物就是擔任聯合主席的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與黛咪摩爾（Demi Moore），兩人都以奢華大項鍊搭配華美禮服，上演「花上加花」。

▲▼Met Gala珠寶 。（圖／公關照）

▲珍妮佛羅培茲戴的Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶系列Céleste飛羽凌空系列項鍊，主鑽逾20克拉。

向來敢穿的珍妮佛羅培茲此次出席Met Gala選擇了Schiaparelli高級訂製禮服，枝葉向上生長圖案的透視禮服盡顯她的火辣身材，她同時搭配Tiffany & Co. 2024 Blue Book高級珠寶系列的Céleste飛羽凌空系列項鍊，飛揚的線條恰好與她的禮服圖案完美相襯。

▲▼ MET Gala黛咪摩爾與妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲黛咪摩爾以尖刺花朵裝搭配卡地亞全新花形祖母綠鑽石項鍊亮相。（圖／路透社）

黛咪摩爾的粉紅大花配黑色尖刺禮服已夠搶眼，但她不怕俗氣還要「花上加花」，戴上卡地亞（Cartier）剛發表的高級珠寶Nature Sauvage Chloris花型項鍊，鑲嵌鑽石與祖母綠為整體造型更添繽紛；而新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也不甘於平凡，身穿點綴立體花朵的藍色紗裙禮服，再搭De Beers由60顆圓形明亮式、梨形和欖尖形切割鑽石組成的Assana系列鑽石項鍊，美鑽按照大小漸變排列閃耀。

▲▼Met Gala珠寶 。（圖／公關照）

▲席德妮史威尼身穿搶眼的立體花卉禮服，佩戴De Beers Assana系列鑽石項鍊。（圖／De Beers提供）

相較之下，紅毯常勝軍妮可基嫚（Nicole Kidman）此次出席Met Gala較為簡約低調，以經典不敗的黑白色系造型登場但依然話題滿滿，因為她身穿73年歷史的Balenciaga古董衣，白色手套上則戴著海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌69克拉鑽石的Secret Combination系列寬版手鍊，舉手投足之間充滿魅力。
▲▼ MET Gala黛咪摩爾與妮可基嫚 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚穿BALENCIAGA 1951年設計的古董禮服，白手套上戴著海瑞溫斯頓寬版鑽石手鍊。（圖／路透社）

▲▼Met Gala珠寶 。（圖／公關照）

▲妮可基嫚戴的海瑞溫斯頓Secret Combination系列鑽石手鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

而最令人驚喜的珠寶穿搭非亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）莫屬，她將向來予人典雅印象的CHAUMET冠冕，戴出了前衛風格，她選戴了仿擬恣意生長山楂樹枝葉的Mélodie Nacrée鑽石冠冕，與她刻意梳成蜷曲如藤蔓的銀色髮型完美相融，配上點綴立體花朵的Prada銀色禮服，宛如來自未來的花園女神。

▲▼Met Gala珠寶 。（圖／公關照）

▲亞曼達塞佛瑞戴上CHAUMET Mélodie Nacrée鑽石冠冕與她的髮型完美相融。（圖／CHAUMET提供）

►Met Gala／韓團Stray Kids厚重大衣造型挨批　脫下秀小花西裝釋疑

►台灣珠寶設計師趙心綺再登Met Gala　楊紫瓊愛戴祖母綠配千萬鑽錶

關鍵字：

Met Gala, 翹臀珍, 珍妮佛羅培茲, Tiffany & Co.黛咪摩爾, Cartier, 卡地亞, De Beers, 妮可基嫚, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, CHAUMET, 亞曼達塞佛瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

台灣珠寶設計師趙心綺再登Met Gala　楊紫瓊愛戴祖母綠配千萬鑽錶

台灣珠寶設計師趙心綺再登Met Gala　楊紫瓊愛戴祖母綠配千萬鑽錶

Met Gala／黛咪摩爾尖刺裝氣勢慘輸設計師　泰拉走不動被抱進會場

Met Gala／黛咪摩爾尖刺裝氣勢慘輸設計師　泰拉走不動被抱進會場

Met Gala／韓團Stray Kids厚重大衣造型挨批　脫下秀小花西裝釋疑

Met Gala／韓團Stray Kids厚重大衣造型挨批　脫下秀小花西裝釋疑

江詩丹頓古董女錶展宛如時尚史縮影　寶石項鍊翻過來是錶 梅西的斯文錶是「錶王」PP複雜傑作　三問加世界時區身價破千萬 公認「脾氣最好」的3大星座！Top 1很有同情心　甚至能包容他人缺點 淺眠多夢？起床好累？專家教你「3招」輕鬆入眠 47歲肌膚神逆齡！大S激推5款「美白食物」　天天吃超有感 韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開 Met Gala／Jennie穿性感兩截式Alaïa禮服現身！纖腰長腿齊發火力全開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面