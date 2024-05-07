「翹臀珍」Tiffany加持霸氣無人能敵　黛咪摩爾「花上加花」不怕俗掉

▲擔任2024 Met Gala聯合主席的珍妮佛羅培茲，身穿Schiaparelli高級訂製禮服搭配Tiffany高級珠寶華麗登場。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

2024年「時尚界奧斯卡」Met Gala （大都會藝術博物館慈善晚宴）以「The Garden of Time」（時光花園）為主題，巨星名流無不盛裝出席，有別於奧斯卡頒獎典禮以優雅大器造型取勝，此時尚圈盛事的穿搭「華麗再華麗」，最佳代表人物就是擔任聯合主席的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與黛咪摩爾（Demi Moore），兩人都以奢華大項鍊搭配華美禮服，上演「花上加花」。





▲珍妮佛羅培茲戴的Tiffany 2024 Blue Book高級珠寶系列Céleste飛羽凌空系列項鍊，主鑽逾20克拉。

向來敢穿的珍妮佛羅培茲此次出席Met Gala選擇了Schiaparelli高級訂製禮服，枝葉向上生長圖案的透視禮服盡顯她的火辣身材，她同時搭配Tiffany & Co. 2024 Blue Book高級珠寶系列的Céleste飛羽凌空系列項鍊，飛揚的線條恰好與她的禮服圖案完美相襯。





▲黛咪摩爾以尖刺花朵裝搭配卡地亞全新花形祖母綠鑽石項鍊亮相。（圖／路透社）

黛咪摩爾的粉紅大花配黑色尖刺禮服已夠搶眼，但她不怕俗氣還要「花上加花」，戴上卡地亞（Cartier）剛發表的高級珠寶Nature Sauvage Chloris花型項鍊，鑲嵌鑽石與祖母綠為整體造型更添繽紛；而新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也不甘於平凡，身穿點綴立體花朵的藍色紗裙禮服，再搭De Beers由60顆圓形明亮式、梨形和欖尖形切割鑽石組成的Assana系列鑽石項鍊，美鑽按照大小漸變排列閃耀。





▲席德妮史威尼身穿搶眼的立體花卉禮服，佩戴De Beers Assana系列鑽石項鍊。（圖／De Beers提供）

相較之下，紅毯常勝軍妮可基嫚（Nicole Kidman）此次出席Met Gala較為簡約低調，以經典不敗的黑白色系造型登場但依然話題滿滿，因為她身穿73年歷史的Balenciaga古董衣，白色手套上則戴著海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌69克拉鑽石的Secret Combination系列寬版手鍊，舉手投足之間充滿魅力。





▲妮可基嫚穿BALENCIAGA 1951年設計的古董禮服，白手套上戴著海瑞溫斯頓寬版鑽石手鍊。（圖／路透社）





▲妮可基嫚戴的海瑞溫斯頓Secret Combination系列鑽石手鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

而最令人驚喜的珠寶穿搭非亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）莫屬，她將向來予人典雅印象的CHAUMET冠冕，戴出了前衛風格，她選戴了仿擬恣意生長山楂樹枝葉的Mélodie Nacrée鑽石冠冕，與她刻意梳成蜷曲如藤蔓的銀色髮型完美相融，配上點綴立體花朵的Prada銀色禮服，宛如來自未來的花園女神。





▲亞曼達塞佛瑞戴上CHAUMET Mélodie Nacrée鑽石冠冕與她的髮型完美相融。（圖／CHAUMET提供）