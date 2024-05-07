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台灣珠寶設計師趙心綺再登Met Gala　楊紫瓊愛戴祖母綠配千萬鑽錶

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▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊穿Balenciaga銀色禮服搭配CINDY CHAO珠寶、RICHARD MILLE鑽錶出席Met Gala。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

台灣珠寶設計師趙心綺（Cindy Chao）一手創立的藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel，再度登上國際舞台，於時尚圈年度盛宴Met Gala上，甫獲頒美國平民最高榮譽的總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）的奧斯卡影后楊紫瓊、名媛也是收藏家的鄧文迪，都戴上她設計的珠寶亮相，趙心綺也二度參加此盛事，身穿Stéphane Rolland 白色斜肩高級訂製晚禮服優雅大氣。

▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊佩戴CINDY CHAO 2020 Black Label Masterpiece大師系列XI祖母綠瀑布耳環。

楊紫瓊對於綠色配飾情有獨鍾，出席2024 Met Gala佩戴CINDY CHAO的Black Label Masterpiece大師系列祖母綠瀑布耳環、White Label Collection 高級珠寶系列花園戒指，巧妙呼應晚宴主題「時光花園」，她還戴上愛牌RICHARD MILLE要價近千萬元的RM 07-01自動上鍊腕錶系列鑽錶，並換上綠色錶帶與珠寶完美相襯。

▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊佩戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶系列的白金鑲鑽錶，此為鍊帶鑲鑽款。（圖／RICHARD MILLE提供）

第二度出席Met Gala的珠寶設計師趙心綺，則於髮髻別上全新創作的二十周年系列四季金秋長葉胸針亮相，活躍於上流圈的美國華裔名媛鄧文迪也欣賞她的創作，偕她與媒體大亨梅鐸的長女葛麗斯梅鐸（Grace Murdoch）一同戴CINDY CHAO設計的藝術珠寶參加晚宴。

▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲珠寶設計師趙心綺二度參加Met Gala，身穿Stéphane Rolland 白色斜肩高級訂製晚禮服優雅大氣。

▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲趙心綺髮上別著White Label Collection高級珠寶系列二十周年系列四季金秋長葉胸針。

▲▼楊紫瓊戴CINDY CHAO,RM 。（圖／公關照）

▲名媛鄧文迪（右）偕女兒葛麗斯梅鐸（Grace Murdoch）出席Met Gala，母女倆都戴 CINDY CHAO珠寶。

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關鍵字：

楊紫瓊, RICHARD MILLE, CINDY CHAO, Met Gala, 趙心綺, 鄧文迪

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