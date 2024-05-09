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G-SHOCK錶迷就是要收整套　星雲錶炫目、錶架也開賣了

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以外太空中的瀰漫星雲為靈感打造MTG-B3000DN腕錶，39,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK以強悍設計著稱，採用複合式材質展現層次感亦保有絕佳耐衝擊性的代表作，正是融合樹脂與金屬材質的MT-G系列，最新力作MTG-B3000DN腕錶以外太空中的瀰漫星雲為靈感，不鏽鋼錶圈至錶耳處皆經過藍色和紫色漸變IP處理，時標和功能盤也飾有繽紛色彩，連細節處的螺絲、按鈕與錶耳連結套筒也分別點綴相呼應的色調，展現擴散星雲模樣。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B3000DN腕錶的不鏽鋼錶圈至錶耳經過藍色和紫色漸變IP處理。

為凸顯MTG-B3000DN腕錶的星雲色調，G-SHOCK選擇為其搭配混合多彩微粒鋁素材的黑色軟質樹脂錶帶，不過金屬錶帶扣環也同樣經過藍色和紫色IP處理而功能具Tough Solar 太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6 時間校準訊號與Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK於官網開賣全新錶架，G-SHOCK Collection Display Set（左起）6,500元，Watch Mount單座950元，雙座1,350元，兩個一組販售C型錶架650元。

此外，G-SHOCK也宣布在官網開賣能讓錶迷展示收藏的錶架，款式包括能陳列3只錶且前側與頂部為透明壓克力讓光線穿透為太陽能錶款充電的展示盒、單座或雙座的Watch Mount展示架、兩個一組販售C型錶架。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch黑白款VICK BY VERDY SO29Z138錶（左起）3,450元，黃綠款VISTY BY VERDY SO29Z140錶3,450元，WASTED YOUTH BY VERDY SO29Z141錶3,450元，透明款GIRLS DON’T CRY BY VERDY SO28Z129錶3,100元。（圖／Swatch提供）

近來跨界合作上癮的Swatch，則與日本知名平面藝術家 VERDY 合作，推出 Swatch x VERDY系列4款腕錶，黑白色的VICK BY VERDY 由他創作的經典角色熊貓兔擔綱；VISTY BY VERDY腕錶則透過明亮配色展現活力；而透明感的GIRLS DON’T CRY BY VERDY腕錶是VERDY 獻給愛妻的創作；藍白配色的WASTED YOUTH BY VERDY腕錶則裝飾藝術家想傳遞給下一代的鼓舞話語，品牌與藝術家藉由4款新作向大眾傳遞正能量。
 

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

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