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修杰楷踩雷送賈靜雯「金蟾蜍」被嫌棄　逛TAG Heuer找快樂

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▲▼ 修杰楷 。（圖／公關照）

▲修杰楷佩戴TAG Heuer最新Carrera 計時腕錶銀面鍊帶款亮相。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶TAG Heuer（ 泰格豪雅）位於Mega City 板橋大遠百1樓的全新專賣店，今（ 8日）正式開幕，邀男星修杰楷為新店剪綵，他戴著甫於瑞士Watches & Wonders錶展發表的「熊貓面」TAG Heuer Carrera 計時腕錶銀面鍊帶款亮相，住在女生宿舍的他直呼：「好想要喔！復古感老味道很吸引我，最近已經很少替自己買東西，都是看女生的東西。」

▲▼ 修杰楷 。（圖／公關照）

▲修杰楷為TAG Heuer板橋大遠百專賣店揭幕。

雖然懂女生的時尚，但修杰楷依然有搞砸時刻，他招認曾送老婆賈靜雯金蟾蜍擺件當母親節禮物被狠狠打槍，他只能默默在過年時帶著金蟾蜍打牌招財，今年他學乖了，已訂好花束送，也考慮要送老婆指定的金魚，而媽媽與岳母則送紅包當母親節禮物，讓長輩能買自己想要的物品。

▲▼ 板橋大遠百錶店 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer進駐板橋大遠百開設專賣店。

修杰楷趁出席TAG Heuer活動替自己物色新鮮貨，對於今所戴的賽車風格TAG Heuer Carrera 計時腕錶銀面鍊帶錶愛不釋手，也被品牌為此新店開幕舉辦的「追夢前行，競逐不止｣古董時計巡迴展吸引，展品包括 1916 年由查理奥古斯特豪雅（Charles Auguste Heuer）申請專利的首款計時精準度達百分之一秒的 Mikrograph 計時秒錶、1960 年代時作為賽車的重要裝備 Rally Master 儀表盤計時器等，此展覽將巡迴至台北 101 購物中心 TAG Heuer 專賣店、金光鐘錶 Mix & Match 概念店，供錶迷近距離欣賞古董時計風采。

▲▼ 板橋大遠百錶店 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶銀面鍊帶款，218,700元。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer大遠百開設專賣店舉辦古董錶展。

板橋大遠百儼然成為新北市名錶薈萃之地，歷峰集團（Richemont Group）旗下頂級鐘錶珠寶專賣店TimeVallée時光天地也與創立於1976年的台灣鐘錶名店金光鐘錶攜手進駐板橋大遠百，開設全台第二家店TimeVallée時光天地，匯集名士（BAUME & MERCIER）、卡地亞（Cartier）、IWC（萬國錶）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、伯爵（PIAGET）等6大品牌，完整呈現各大品牌旗下享負盛名的男女頂尖時計與璀璨珠寶力作。

▲▼ 板橋大遠百錶店 。（圖／公關照）
▲TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店中的卡地亞品牌專區。。（圖／TimeVallée提供，以下同）

▲▼ 板橋大遠百錶店 。（圖／公關照）
▲TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店沛納海品牌專區。

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關鍵字：

修杰楷, TAG Heuer, 泰格豪雅, TimeVallée時光天地

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