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金秀賢拍片向台灣粉絲問好　秀流利中文許願訪台

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記者陳雅韻／台北報導

南韓男星金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》已播畢，後續討論度依然很高，完結篇以最高收視24.8%打敗《愛的迫降》，登上tvN歷年戲劇收視寶座，兩人人氣也攀上頂峰，特別是金秀賢展現暖男風範，日前為代言多年的瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）站台，竟然寵台灣粉絲到極點，錄了一段向台灣人問好的影片，一開場即掛著招牌笑容以標準的中文說：「台灣的朋友你們好。」並透露心願「希望有機會到台灣和你們見面」。

▲▼金秀賢 。（圖／公關照）

▲金秀賢出席MIDO首爾活動，特別錄製影片向台灣粉絲問好。（圖／MIDO提供，以下同）

金秀賢在《淚之女王》飾演與豪門千金結婚的律師，幾乎將MIDO標誌性錶款都戴過一輪，他在向台灣粉絲問好的影片中說：「身為MIDO的品牌大使，同時又是一名演員，我很高興能與Multifort TV Big Date 系列合作。這個系列擁有獨特的電視機型錶殼，展現當代風采、活力且精湛的製錶工藝。這是一款兼具運動感又不失優雅且適合任何人的腕錶。在最近的《淚之女王》電視劇中我有配戴這只錶，因此我對它很熟悉。」

▲▼金秀賢 。（圖／公關照）

▲金秀賢以全黑裝扮，搭配他在《淚之女王》戴過的藍色橡膠錶帶款Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕錶。

除了在劇中的配件講究，金秀賢的服裝也多數出自一線品牌，當中討論度最高的正是要價263,000元的巴黎精品Berluti天藍色皮質外套，完全襯托出他清新的氣質，日前大S前夫汪小菲為毀損債權案到北檢出庭，也穿了同款外套，兩人隔海撞了高價外套，引發不少討論。 

▲▼ 金秀賢 。（圖／翻攝Netflix）

▲金秀賢在《淚之女王》穿的263,000元Berluti天藍色皮質外套與汪小菲撞同款。（圖／翻攝Netflix IG）

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關鍵字：

金秀賢, MIDO, Berluti

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