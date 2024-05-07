百想／金秀賢黑西裝搭寬腰帶穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

記者李薇／台北報導 圖／IG

除了女明星的禮服很吸睛，男藝人的帥氣也是必看重點，盤點南韓第60屆百想藝術大賞紅毯，包含：人氣正紅「白女婿」金秀賢、話題不斷的宋仲基、南宮珉、朴寶劍等，每一個都不例外地戴上蝴蝶結展現成熟紳士魅力。

＃金秀賢 Alexander McQueen黑色西裝

最近因《眼淚女王》人氣超爆火的「白女婿」金秀賢壓軸紅毯亮相，只見他身穿Alexander McQueen設計的黑色西裝，簡約的設計在腰間使用黑色緞面的寬版設計，有如繫上腰帶一般，讓整個已經夠高的比例，看起來雙腿又更長，微旁分的濕髮瀏海更顯幼態。

＃朴寶劍：深藍色斜紋翻領西裝

與秀智一同出場的朴寶劍這次在西裝上選了別出心裁的款式，深藍色雙排扣設計在翻領的位置運用不同材質與斜紋質感，打造出精巧感，同色系蝴蝶結展現出優雅大氣，髮型則是以後梳的側分，看起來肩膀的比例更寬，簡直「雙開門冰箱」。

＃南宮珉：低調絲絨黑色西裝

憑藉《戀人》入圍的「演技變色龍」南宮珉登上紅毯，選擇了一套黑色絲絨的西裝現身，是夏季比較少會穿的材質，但卻意外襯托出他成熟穩重的氛圍，裡面跟金秀賢有點類似，運用緞面的腰帶拉長腿部比例，搭配側分長捲髮顯露出獨特魅力。

＃宋仲基：黑色亮面鈕扣西裝

離婚後終於有機會與前妻在百想上同框的宋仲基，絲毫不受到輿論影響，在鏡頭前展現好心情，身穿黑色西裝搭配獨特的鈕扣設計，亮面皮革皮鞋製造出不同的視覺焦點，也頻頻比出愛心手勢、大方燦笑，依舊秒殺不少粉絲。

＃李到晛：空軍海藍色軍裝

目前正在空軍軍樂隊服役的李到晛直奔百想現場，直接就穿了軍服走上紅毯，意外為這清一色黑西裝的男星穿搭製造不同的風格，獨特的麻花滾邊、褲子側邊條紋，帶出正式又充滿細節的設計細節，穿在身上不僅代表身份的不同，也是榮譽展現。