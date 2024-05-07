fb ig video ETtoday search mobile

百想／金秀賢黑西裝搭寬腰帶穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

>

▲百想。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／IG

除了女明星的禮服很吸睛，男藝人的帥氣也是必看重點，盤點南韓第60屆百想藝術大賞紅毯，包含：人氣正紅「白女婿」金秀賢、話題不斷的宋仲基、南宮珉、朴寶劍等，每一個都不例外地戴上蝴蝶結展現成熟紳士魅力。

＃金秀賢 Alexander McQueen黑色西裝

最近因《眼淚女王》人氣超爆火的「白女婿」金秀賢壓軸紅毯亮相，只見他身穿Alexander McQueen設計的黑色西裝，簡約的設計在腰間使用黑色緞面的寬版設計，有如繫上腰帶一般，讓整個已經夠高的比例，看起來雙腿又更長，微旁分的濕髮瀏海更顯幼態。

＃朴寶劍：深藍色斜紋翻領西裝

與秀智一同出場的朴寶劍這次在西裝上選了別出心裁的款式，深藍色雙排扣設計在翻領的位置運用不同材質與斜紋質感，打造出精巧感，同色系蝴蝶結展現出優雅大氣，髮型則是以後梳的側分，看起來肩膀的比例更寬，簡直「雙開門冰箱」。

＃南宮珉：低調絲絨黑色西裝

憑藉《戀人》入圍的「演技變色龍」南宮珉登上紅毯，選擇了一套黑色絲絨的西裝現身，是夏季比較少會穿的材質，但卻意外襯托出他成熟穩重的氛圍，裡面跟金秀賢有點類似，運用緞面的腰帶拉長腿部比例，搭配側分長捲髮顯露出獨特魅力。

＃宋仲基：黑色亮面鈕扣西裝

離婚後終於有機會與前妻在百想上同框的宋仲基，絲毫不受到輿論影響，在鏡頭前展現好心情，身穿黑色西裝搭配獨特的鈕扣設計，亮面皮革皮鞋製造出不同的視覺焦點，也頻頻比出愛心手勢、大方燦笑，依舊秒殺不少粉絲。

＃李到晛：空軍海藍色軍裝

目前正在空軍軍樂隊服役的李到晛直奔百想現場，直接就穿了軍服走上紅毯，意外為這清一色黑西裝的男星穿搭製造不同的風格，獨特的麻花滾邊、褲子側邊條紋，帶出正式又充滿細節的設計細節，穿在身上不僅代表身份的不同，也是榮譽展現。

►新歡無法代替舊愛的三大星座！TOP 1分手不愛仍要折磨對方超恐怖

►太誇張！48歲「催淚天后」崔智友肌膚嫩如豆腐　跟22年前《冬季戀歌》沒差別

►石原聰美「鞋油防曬法」超狂！完全不用擔心毛孔變黑

關鍵字：

百想藝術大賞, 金秀賢, 朴寶劍, 南宮珉, 宋仲基, 李到硯, 西裝, 時尚, Alexander McQueen

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

金智媛超愛莓果色唇膏首次公開！拍戲只帶3件小物就夠

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

《不夠善良的我們》簡慶芬、何瑞之婚姻裂縫5大關鍵

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

除濕機使用4 Tips！放正中間搭配電扇　效率更高更省電

《不夠善良的我們》憑什麼爆紅？5大必追原因：近真實的家庭寫照引熱議 只會後悔太晚認識這些「油頭神器」！一洗秒蓬鬆不油膩　頭皮暢快呼吸不悶熱 另一半出軌常見的5個跡象：手機高度警戒、頻繁聚會換造型都要小心 星・變美／《淚之女王》金智媛為上鏡一年不吃中式料理　保養才3步驟超簡單 《淚之女王》收視破新高！打敗《愛的迫降》、《鬼怪》5大關鍵因素 53歲李英愛「防腐劑美貌」網友都驚呆！黑西裝藏露腰小心機美炸 延長電池壽命的5種方法！自訂螢幕亮度、關閉定位用Wi-Fi都是秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面