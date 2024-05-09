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楊祐寧怕沒買到AP錶秒結帳　逛新店又心動甘願排隊

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▲▼楊祐寧 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲楊祐寧為台北微風信義期間限定店揭幕。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）為開拓年輕客層，於台北微風信義開設期間限定店，邀錶迷下班時刻在信義區輕鬆喝一杯時，也能到AP結合瑞士汝拉山谷自然景觀與核心精神的舒服空間賞錶，今（9日）男星楊祐寧為新店揭幕，立刻相中2款錶，但實際上AP一錶難求，他看上的錶款都得排隊等待，他說：「等再久都值得！」

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP進駐微風信義開設全台首間期間限定店。（圖／AP提供，以下同）

AP近幾年炙手可熱，收藏家幾乎都必須耐心等待數個月才有機會入手，收藏Royal Oak皇家橡樹超薄錶的楊祐寧就說：「當初業務通知我錶到時，立刻就來結帳了！」深怕珍藏的機會溜走。他也會給老婆買錶建議，選購原則是「經典、日常佩戴為主」。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP台北微風信義期間限定店規劃舒適的賞錶空間。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP今年新款粉紅色Grande Tapisserie大型格紋錶面的Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶34毫米，1,765,000元。

此次AP為慶祝台北微風信義期間店開幕，難得話題錶款齊聚，包括葛萊美獎得主美國歌手John Mayer與AP合作打造的皇家橡樹John Mayer限量版萬年曆錶、饒舌歌手Travis Scott個人品牌Cactus Jack攜手創作的皇家橡樹鏤空萬年曆Cactus Jack限量錶，以及今年首度在台曝光的新款皇家橡樹系列霜金腕錶37毫米、粉紅色Grande Tapisserie大型格紋錶面的皇家橡樹系列自動上鍊腕錶34毫米，後兩者尺寸雖較小，但深深吸引楊祐寧，認為是男、女都能駕馭的時髦款式。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲首度在台灣曝光的新款AP Royal Oak皇家橡樹系列霜金腕錶37毫米，2,206,000元。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲葛萊美獎得主、美國歌手John Mayer與AP合作打造的皇家橡樹John Mayer限量版萬年曆錶，限量200只。

近日鐘錶品牌開店動作頻頻，TAG Heuer（泰格豪雅）進軍新北市名錶薈萃的板橋大遠百開設專賣店，昨（8日）邀修杰楷擔任開幕嘉賓，宣傳甫於瑞士Watches & Wonders錶展發表的「熊貓面」TAG Heuer Carrera 計時腕錶銀面鍊帶款，以及歡慶開幕所舉辦的「追夢前行，競逐不止｣古董時計巡迴展，拉近與錶迷的距離。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲修杰楷昨出席TAG Heuer板橋大遠百專賣店開幕活動。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

楊祐寧, AP, Audemars Piguet, 愛彼, TAG Heuer, 修杰楷

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