朴寶劍45萬歐米茄絕配正裝　百變造型迷倒粉絲

▲朴寶劍帥氣出席第60屆百想藝術大賞頒獎典禮，以正裝搭配歐米茄腕錶。（圖／bogummy IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星朴寶劍4月底旋風訪台出席CELINE台北101專賣店開幕活動，親切又帥氣的模樣掀起一波追星潮，他日前出席於首爾舉辦的60屆百想藝術大賞頒獎典禮，英挺裝扮又讓粉絲融化了，他以深藍色正裝搭配歐米茄（OMEGA）要價456,000元的碟飛系列Prestige腕錶，展現紳士風範。





▲朴寶劍戴的歐米茄碟飛Prestige系列41毫米腕錶，456,000元。（圖／歐米茄提供）

朴寶劍所選的歐米茄碟飛系列Prestige 41毫米腕錶，完美呼應他所穿的正裝色調，因為太陽線紋磨砂圓弧形面盤為深藍色，搭配18K Sedna™金錶殼，並點綴金色指針與羅馬數字時標、6時位置為小秒盤、日期窗，整體設計流露優雅氣息，透明錶背則顯露歐米茄8802同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲朴寶劍4月底旋風訪台參加CELINE台北101開幕活動，穿豹紋印花夾克非常搶眼。（圖／翻攝bogummy IG）

除了出席大型頒獎典禮的紳士裝扮，朴寶劍的時尚風格相當百變，在歐洲旅行時他穿帽T、風衣猶如大男孩，4月底以CELINE大使身分來台為台北101專賣店開幕宣傳時，則穿著閃亮亮的豹紋印花夾克搭配尖頭靴亮相，立刻變身為時髦型男，魅力無敵。

