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小賈斯汀辣妻海莉透視蕾絲裝曲線畢露　挺孕肚當最美媽咪

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▲▼ 小賈斯汀老婆懷孕 。（圖／翻攝IG）

▲小賈斯汀（左）與老婆海莉在牧師見證下進行誓言更新儀式。（圖／翻攝justinbieber IG）

記者陳雅韻／綜合報導

恭喜小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉（Hailey Rhode Baldwin Bieber）要升格當爸媽了！30歲的加拿大歌手小賈斯汀2018年與海莉閃電結婚，儘管屢屢傳出婚姻觸礁，但兩人依然齊心挺過風雨，今一同在IG分享在夏威夷進行誓言更新（Vow Renewal）的甜蜜照，更令人驚喜的是身穿貼身蕾絲白紗的海莉挺出孕肚，宣布將迎接兩人第一個愛的結晶到來。

▲▼ 小賈斯汀老婆懷孕 。（圖／翻攝IG）

▲小賈斯汀與老婆海莉熱情擁吻。（圖／翻攝justinbieber IG）

小賈斯汀日前突然在IG上發布淚流滿面的照片，且沒解釋原因，讓外界再度猜測他的婚姻出問題、或是精神狀況不佳，不過種種流言都在今公布的好消息被打破，夫妻倆攜手到夏威夷舉辦誓言更新儀式，小賈斯汀親自掌鏡為愛妻拍下懷孕美照，也獻上熱吻並環抱老婆，相當甜蜜。

▲▼ 小賈斯汀老婆懷孕 。（圖／翻攝IG）

▲小賈斯汀為老婆海莉拍下漂亮的孕媽咪照片。（圖／翻攝justinbieber IG）

海莉是好萊塢明星史蒂芬鮑德溫的女兒，頂著星二代光環出道當模特兒，與時尚圈關係緊密，因此在誓言更新儀式時精心打扮，穿上法國品牌Saint Laurent透視蕾絲白紗，讓懷孕的美麗曲線畢露，並搭配同款蕾絲頭紗、戴上墨鏡，頗有復古風情，相較之下老公賈斯汀顯得相當隨興，套上絨毛夾克、頭戴棒球帽就行，不改率性作風。

▲▼ 小賈斯汀老婆懷孕 。（圖／翻攝IG）

▲小賈斯汀環抱穿著Saint Laurent透視蕾絲白紗的老婆，宣布兩人將迎接第一個寶寶誕生。（圖／翻攝justinbieber IG）

▲▼ 小賈斯汀老婆懷孕 。（圖／翻攝IG）

▲海莉頂著好萊塢星二代頭銜出道當模特兒，為運動品牌FILA拍廣告。（圖／翻攝haileybieber IG）

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關鍵字：

小賈斯汀, 海莉, Saint Laurent

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