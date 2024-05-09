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張員瑛心型項鍊閃爆　漂亮鎖骨被看光

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▲▼張員瑛,Red Velvet 。（圖／翻攝IG）

▲IVE張員瑛日前宣傳新專輯，戴上心型的施華洛世奇項鍊甜美可愛。（圖／翻攝ive_jwonyoung IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團IVE成員張員瑛是時尚圈的超級帶貨王，與她合作多年的Miu Miu在奢侈品牌調查報告Lyst Index中奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌，她也被視為功不可沒的功臣之一，她的穿搭吸引不少粉絲效法，近日她登上《PSICK SHOW》宣傳新專輯，戴著奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）心型項鍊亮相，肯定又有粉絲想戴同款了。

▲▼張員瑛,Red Velvet 。（圖／翻攝IG）

▲張員瑛戴的施華洛世奇Hyperbola鍊墜，5,950元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

張員瑛宣傳專輯時穿一字上衣，展現漂亮的鎖骨線條，戴上密鑲施華洛世奇水晶的圓拱形心型Hyperbola項鍊，閃閃發亮非常搶眼，她另吸睛一高招是比出YA手勢，並做出吐舌的俏皮表情，展現甜美魅力。

▲▼張員瑛,Red Velvet 。（圖／翻攝IG）

▲Pandora邀南韓人氣女團Red Velvet擔任品牌形象大使。（圖／Pandora提供）

丹麥品牌Pandora也難敵韓流魅力，宣布與南韓人氣女團Red Velvet 攜手合作，5位團員IRENE、SEULGI、WENDY、JOY 與YERI正式加入Pandora大家庭，分別展演Moments、Timeless、Signature等不同系列，混搭以925 純銀、鍍 14K玫瑰金和Murano琉璃首飾，閃耀迷人風采。

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關鍵字：

張員瑛, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, Red Velvet

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