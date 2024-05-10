30萬珠寶下午茶超奢華　義式美學融入美味點心

▲DAMIANI與義大利冰淇淋品牌Maccanti馬卡諦聯手合作，於微風廣場復興南路入口處打造Gelato義式冰淇淋快閃車。（圖／DAMIANI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡度100周年的義大利珠寶品牌DAMIANI，在台擴店腳步不停歇，積極推展義大利珠寶美學與精湛工藝，並結合義式美食宣傳。近期至6月底於微風廣場復興南路入口處打造Gelato義式冰淇淋快閃車，讓顧客能一邊品嘗義大利冰淇淋品牌Maccanti馬卡諦的美味冰品，也能一邊欣賞珠寶；DAMIANI更進一步與微風集團聯名推出瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴（DAMIANI Margherita Queen Afternoon Tea），融入珠寶經典元素的點心各個讓人食指大動。

▲DAMIANI與微風集團聯名打造全新瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴，義大利氣泡酒2杯組2,080元加10%服務費。



DAMIANI與微風集團聯名推出瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴，即日起至6月底於微風廣場7樓IVY Garden餐廳開賣，其中包含限量3套、要價30萬元的奢華下午茶，貴客可選購同等值《淚之女王》女主角金智媛及TWICE成員周子瑜都愛不釋手的Margherita瑪格麗特系列鑽鍊、耳環、手環或戒指，並獲得微風會員點數100倍禮遇，堪稱史上最奢華下午茶。

▲DAMIANI Margherita瑪格麗特系列珠寶與下午茶套組的提拉米蘇裝飾相呼應。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.進駐新光三越信義店A9館開設的Blue Box Café，是近期最火紅的打卡景點，時尚迷紛紛朝聖由建築界傳奇人物Peter Marino操刀打造的Tiffany Blue色調空間，並品嘗由台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問、注入台灣本土食材與東方特色風味的精緻餐點，享受夢幻饗宴。

▲Tiffany位於台北新光三越信義店A9館的Blue Box Café Taipei下午茶組。（圖／Tiffany提供）

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