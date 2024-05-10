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改善肩頸痠痛輕鬆做「橫膈膜運動」！經絡按摩2步驟公開

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文／吳清忠

肩頸痠痛是許多現代人共同的問題，但按摩肩頸的效果總是不太好，一來是肩頸部太僵硬，不容易透過按摩軟化，而且按摩後的舒適感，僅能維持很短的時間。實際上，三焦經的按摩調理要分兩個步驟：先做橫膈膜運動，拉動軟化橫膈膜後，三焦經跟著軟化，再按摩三焦經。這是所有經絡按摩中獨一無二的特點。

肩頸部三焦經部位逐漸軟化、變薄，接著背部中段和下段的膀胱經跟著變薄，體重也會隨著下降。如果橫膈膜運動動作做得確實，這些好轉反應會很快出現，很容易可以感覺到身體的改善。

經絡按摩第一步：橫膈膜運動

先採坐姿練習深呼吸

1身體放鬆坐穩，兩手上臂朝下，手肘彎曲朝上握空心拳。
2鼻子吸氣，肩膀略微向後，兩臂向兩側張開，吸到肺部飽滿為止。（同時檢視胸部，確認肺和肋骨是否擴張到最大。）
3從口吐氣，兩臂朝內交叉在胸前，確保把肺裡的空氣全都吐出。

正式進行橫膈膜運動

1輕鬆站立，雙腳張開與肩同寬，腳掌平行朝向前方。
2吸氣，同時兩手向上伸展，自然往兩側打開，伸展至最高處時，頭部呈後仰狀，肋體盡可能往外擴張。此時肺部吸飽氣，擴張到最大；橫膈膜向下呈平面狀，面積最小。
3吐氣，兩手慢慢放下，上半身緩緩向下彎腰，感覺脊椎一節一節往下彎，將氣吐到肺部全空。此時肺部收縮到最小；橫膈膜向上呈彎曲面，面積最大。
4重複吸氣和吐氣，二十次。透過每一次的吸氣和吐氣，充分拉伸橫膈膜，使其逐漸恢復柔軟。

▲▼ 人體身心靈系統使用手冊 。（圖／商周提供）

▲呼吸時橫膈膜的變化，左：鼻子吸氣；右：嘴巴吐氣。（圖／商周提供）

經絡按摩第二步：按摩三焦經

三焦經的按摩，從督脈的大椎穴開始，沿著圖中箭頭的方向，三焦經從背部推到手臂。按摩時握拳，以指節由上往下推，推二十次。可塗一些按摩油潤滑。當橫膈膜從僵硬開始軟化後，肩頸部位會很快發生變化。而且在接下來持續運動和按摩過程中，還會不斷的變化。通常肩頸部比較僵硬的人，橫膈膜僵硬問題存在較久，在大椎穴周圍堆了大量的垃圾，這些垃圾都固化得很結實，不容易收到按摩效果。做了橫膈膜運動之後，它會開始軟化，再趁勢進行經按摩，就能很快將這些垃圾排出。

▲▼ 人體身心靈系統使用手冊 。（圖／商周提供）

▲橫亙在背部上方的三焦經。按摩範圍是圖中上下兩條藍線之間那一片，推動其中的垃圾循著經絡方向流動 。（圖／商周提供）

橫膈膜運動雖然動作簡單，卻有很大的功效。由於橫膈膜僵硬，造成身體所有經絡的堵塞，可能出現各種變化多端的疾病或症狀。但只要從根源著手，軟化橫膈膜，即便如橫膈膜運動這般簡單的方法，亦有可能去除非常嚴重的疾病或症狀，是中醫「治因不治果」的最佳範例。

▲▼ 人體身心靈系統使用手冊 。（圖／商周提供）

▲ 人體身心靈系統使用手冊 。（圖／商周提供）

★書名：人體身心靈系統使用手冊──追本溯源，啟動能量療癒，修復靈魂創痕
★作者：吳清忠
★出版社：商周出版
★出版日期：2024／4／30
★建議售價：NT$ 400

關鍵字：

肩頸痠痛, 經絡按摩, 肌肉僵硬, 舒緩症狀, 按摩技巧

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