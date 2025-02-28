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女人永遠少一支唇膏！CELINE、愛馬仕精品唇膏外型激美掀討論

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▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲精品唇膏不僅外型吸睛，顯色度也很不錯。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生的化妝包永遠少一支唇膏，而唇膏也是能最快提升自信的單品，換個唇色就能展現不同印象。精品美妝CELINE、愛馬仕不約而同推出新系列唇膏，除了發色優美外，外型更是比時髦，讓你拿出來補妝一不小心就成為注目焦點。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲ CELINE 緞光唇膏，#11 ROSE CÉLESTE 蒼穹粉色，2,900元。

2024年秋季CELINE推出美妝首發單品-唇膏，金色外殼刻有品牌高級訂製標誌，唇膏膏體散發著綢緞般光澤的LE ROUGE TRIOMPHE唇膏，一推出就引起眾多美妝迷注意，美麗的發色與剛好的光澤，討論度極高。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲品牌熱門色，讓人陷入選擇障礙。

而在今年春季再度推出15款緞面色號，帶有獨特的緞面質感與觸感，輕盈的乳霜質地，上色同時也帶給雙唇舒適的包裹感，擦在唇上散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲豐富色選提供給消費者更多選擇。

2025年春季愛馬仕推出全新絲柔亮澤唇膏系列，以14種雋永色調和3款限量版唇膏，一抹即延展的質地，化於唇瓣，既自然又輕盈，完美貼合雙唇曲線。質地靈感來自於愛馬仕珍視的絲巾材質，重新詮釋愛馬仕經典絲巾天鵝絨般的觸感，重現真絲雪紡的透明感和柔軟度。

▲▼精品唇膏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕 絲柔亮澤唇膏，2,480元。

愛馬仕美妝產品創意總監Pierre Hardy重新採用Rouge Hermès唇膏系列最初使用的漆飾、拉絲和拋光金屬，搭配黑色、白色或粉金精工修飾，唇膏蓋則刻有藏書章印記，唇膏管身外形則輔以修長精緻姿態呈現。

關鍵字：

唇膏, 美妝, CELINE, 愛馬仕, 時尚

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