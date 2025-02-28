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南港LaLaport停車1小時200元網炸鍋　業者：目前已撤下

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▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南港LaLaport即將在3／20正式開幕，昨（2／27）有網友在地方社團貼出停車費率照片，上方顯示半小時要價100元、等同停車1小時要收200元停車費，就算是機車計次收費，一次也要收100元，比信義計畫區多數百貨要貴上4成，消息一出引發熱議，今（2／28）三井不動產急發聲明，表示其為臨時告示牌「停車費率並非事實」，目前已撤下。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港將在3／20開幕。（圖／三井不動產提供）

三井在台第二間購物中心「南港LaLaport」開幕在即，在地社團「我是東湖人」內有網友先貼出停車費率，汽車半小時收費要價100元，等同一小時要花200元停車，其費率比百貨林立的信義計畫區還要高，而機車計次收費則要100元，消息一出立刻引發討論，有網友支持，但也有民眾覺得太貴，留言表示「1小時200，妳給台北人去吧，外縣市本來想去看這停車費，放棄了」、「盤子才去」。

▲南港LaLaport。（圖／翻攝我是東湖人社團）

▲網友熱心分享即將營業的南港LaLaport停車費率。（圖／翻攝我是東湖人社團）

三井今發出公告，其管理規範告示是為了停車場合格營運所設立的臨時告示牌。申請文件上必須記載最高的費率設定，故此告示僅為審查所設之臨時告示牌。目前申請審查已通過，並已撤下此臨時告示牌。目前設施停車費率尚未訂定，對於網路社群及部份媒體所報導之停車費率並非事實，未來實際停車費率及折抵辦法將以設施正式公告為主。

具有20年資歷的百貨人員表示，開幕或周年慶期間，賣場業者須提供交管計畫給市府，但據他所知其實裡面並沒有須附上「停車費率」的要求，即便有附上也僅是書面申請，不需要專程做出「臨時告示牌」，一般而言不會這樣做，就他判斷「應該一開始就是要收這樣的價格」。

關鍵字：

南港, LaLaport, 停車費, 熱議, 三井

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