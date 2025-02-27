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南港LaLaport「停車1小時200元」超過信義區　網：機車100元有點狠

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▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港將在3／20開幕。（圖／三井不動產提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井在台第二間購物中心「南港LaLaport」開幕在即，在地社團「我是東湖人」內有網友先貼出停車費率，汽車半小時收費要價100元，等同一小時要花200元停車，其費率比百貨林立的信義計畫區還要高，而機車計次收費則要100元，因應可能出現的堵塞車流，多數網友均表贊同，但也有網友認不住表示「機車一次100還是有點狠」。

▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

▲許多在地居民憂心，南港三井LaLaport開幕後周邊交通會塞爆。（圖／三井不動產提供）

三井南港LaLaport近期對外宣布將在3／20正式開幕，屆時將是台北市內最大的購物中心，營業面積高達5萬坪，結合購物、美食、娛樂與親子休閒等元素，包括「威秀影城」、超人氣超市「LOPIA」，還有兒童職業體驗設施「Kidzania」，總計約300家品牌，引發不少在地人期待，外傳南港LaLaport將在3／13有部分區域將搶先試營運，對此三井方面未有正式回覆。

▲「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

▲「KidZania」日前宣布進駐南港三井LaLaport。（圖／業者提供）

而今（2／27)也有網友在在地社團貼出LaLaport停車費率，汽車每小時200元（半小時計費）；機車100元（依次計費），創下在地新高，比信義計畫區多數百貨要貴上4成，因LaLaport賣場緊鄰捷運站，也不難推敲是希望鼓勵消費者搭乘大眾交通工具去逛街，但仍有網友留言「太貴了，足以讓人打消過去的念頭。」  

▲南港LaLaport。（圖／翻攝我是東湖人社團）

▲網友熱心分享即將營業的南港LaLaport停車費率。（圖／翻攝我是東湖人社團）

不過大多數網友均表支持，留言表示「我覺得沒有不好，就在捷運旁邊，搭捷運很方便的」、「很好啊，是想跟林口三井二期一樣大家開車塞爆嗎？」、「很好的計費！不然真的會塞爆」、「大膽推估附近的停車場會全漲。」

關鍵字：

南港, LaLaport, 停車費, 購物中心, 台北

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